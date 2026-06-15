El arbitraje venezolano brilla en el debut de Australia en el Mundial 2026

El colegiado Jesús Valenzuela lideró un equipo arbitral de cuatro criollos en el triunfo de los ‘Socceroos’ sobre Turquía, en un partido que también dejó récords de precocidad y solidez bajo los tres palos.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo es el escenario de las estrellas del balompié, sino también de las mejores autoridades en el terreno de juego. En ese sentido, Venezuela tuvo un motivo de orgullo durante la jornada inaugural del Grupo H, gracias a la destacada actuación del árbitro principal Jesús Valenzuela .

El silbante acarigüeño, de 42 años y con experiencia previa en Catar 2022, fue el encargado de impartir justicia en el Estadio BC Place de Vancouver, donde la selección de Australia se impuso por 2-0 ante Turquía . Este compromiso marcó su segunda participación en una cita mundialista absoluta, confirmando su estatus como uno de los representantes sudamericanos de mayor jerarquía.

Una conducción sin contratiempos

A lo largo de los 90 minutos, Valenzuela demostró el porqué es considerado un pilar del arbitraje continental. De acuerdo con análisis especializados, el criollo mantuvo un criterio técnico impecable que permitió una notable fluidez al juego, evitando la fragmentación del partido. Su manejo del encuentro fue tal que solo mostró una tarjeta amarilla, dirigida al turco Yunus Akgün, y sancionó un total de 15 faltas, una cifra baja para la exigencia de un Mundial .

Pero el orgullo patrio no se limitó al juez central. El cuerpo arbitral venezolano tuvo una representación de lujo: Jorge Urrego y Tulio Moreno actuaron como asistentes en las bandas, mientras que Juan Soto fue designado como Árbitro Asistente de Video (VAR), conformando un cuarteto perfecto que trabajó con la sincronía y solvencia que caracteriza al arbitraje venezolano en la actualidad .

Australia hace historia de la mano de sus jóvenes

Más allá del control arbitral, el partido sirvió para que Australia firmara una de las sorpresas iniciales del torneo. Contra todos los pronósticos y ante una Turquía que dominó la posesión del balón (72%), los ‘Socceroos’ fueron letales al contragolpe .

El primer gol de la noche llegó al minuto 27, obra de la joven promesa **Nestory Irankunda**. Con solo 20 años, el delantero del Watford se convirtió en el futbolista más joven en la historia de Australia en anotar en una Copa del Mundo . Irankunda celebró su tanto emulando a su ídolo Tim Cahill, golpeando el banderín de córner .

Sin embargo, el verdadero artífice de la victoria fue el guardameta Patrick Beach. En una decisión arriesgada del entrenador Tony Popovic, Beach fue titular por delante del experimentado Maty Ryan. La apuesta resultó redonda: el joven arquero realizó ocho intervenciones cruciales, incluyendo paradas de mérito ante disparos de Arda Güler y Zeki Celik .

Esta impresionante cifra no solo le valió el premio al Jugador del Partido con una calificación de 9.4, sino que también le permitió superar el récord nacional de su compatriota Mathew Ryan, quien tenía la marca de seis atajadas en un solo juego mundialista desde Brasil 2014 .

Con este triunfo, Australia suma sus primeros tres puntos en el Grupo H, liderados por la juventud y la seguridad defensiva, bajo la mirada atenta y el silbato firme de un colegiado que sigue dejando el nombre de Venezuela en lo más alto del fútbol mundial .