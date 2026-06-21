Privados de libertad muestran su transformación a través del arte circense

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Este sábado 20 de junio se presentó en la Plaza de la Juventud, en Caracas, la propuesta escénica “Nuestra esencia”, un montaje protagonizado por jóvenes y adultos privados de libertad que participan en un proceso de formación artística impulsado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Red de Arte Circense. A través de este programa, los privados de libertad han encontrado en las tablas una oportunidad de transformación social.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Elina Tineo)

Con esta puesta en escena, la plaza se convirtió en el escenario para reflejar la identidad y la resiliencia del pueblo venezolano a través de la creación artística.

El ministro del poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, resaltó el potencial de estos ciudadanos para transformarse a través del arte circense. Destacó que este esfuerzo conjunto entre la Red Nacional de Arte Circense y el servicio penitenciario promueve la cultura, la formación y la empatía con el público, demostrando que es posible convertir realidades difíciles en experiencias positivas para el país.

Por su parte, el viceministro para la Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Francisco Antonio Enrich, destacó que la presentación del circo en espacios públicos es una muestra de la transformación humana lograda en los centros penitenciarios.

Al evento asistieron también la viceministra de cultura, Gabriela Simoza; y el viceministro de cultura audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa, quienes junto al público disfrutaron de shows de malabares y magia, así como danza área y presentaciones artísticas.

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