Gran Misión Viva Venezuela rindió homenaje a San Juan Bautista desde la parroquia San Agustín  

Este miércoles 17 de junio las instalaciones del Teatro Alameda, ubicado en la parroquia San Agustín de Caracas, se convirtieron en el epicentro de la identidad nacional con la realización de un homenaje a San Juan Bautista. El evento, organizado por la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, marcó el inicio formal de las festividades en vísperas del próximo 24 de junio.

Texto y Fotos: Fundación Museos Nacionales

El acto central estuvo encabezado por Tarek William Saab, jefe de la Gran Misión, acompañado por miembros del equipo promotor del programa social, como Noel Márquez, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación Grupo Madera; y Luisa “Luisin” Madriz, Premio Nacional de Cultura 2023 y cultora de Curiepe.

Durante su intervención, Saab resaltó el profundo impacto social de esta festividad, la cual supera el ámbito estrictamente religioso para posicionarse como una de las expresiones culturales y musicales más determinantes del país. “Quiero inscribir su simbología dentro de lo que implica una de las tradiciones espirituales, culturales, musicales, religiosas más importantes que tiene Venezuela a escala nacional”, afirmó.

El jefe de la Gran Misión subrayó la fusión única que representa el mito de San Juan, al unir las raíces afrodescendientes con la dinámica de la cultura urbana en los sectores populares de Caracas y el resto de la nación.

Asimismo, destacó que Viva Venezuela, Mi Patria Querida se fundó bajo la visión del presidente de la República, Nicolás Maduro, y continúa su despliegue con el respaldo de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Saab recordó la visita del Jefe de Estado a la popular comunidad de San Agustín el 23 de diciembre del año pasado y agradeció el apoyo recibido por parte de sus habitantes.

Llamado a la paz y a la unión comunitaria

Noel Márquez, en representación de la Cofradía de San Juan Bautista de San Agustín, enfatizó que la presencia de las autoridades envía un mensaje claro de resiliencia y resistencia para la Venezuela multiétnica. Convocó a todas las cofradías del país a unirse con base en esta festividad para impulsar la concordia.

“Nos unimos en torno a San Juan Bautista para que la fuerza espiritual, la fuerza contenida en nuestra forma de ser, sea la que marque el camino de la paz, el camino del diálogo, el camino de la unión familiar y de la unión comunitaria”, expresó el parlamentario.

Finalmente, Luisa “Luisin” Madriz transmitió un mensaje de hermandad desde el histórico Cumbe Libre de Curiepe. Hizo una petición especial a toda la ciudadanía para el próximo 24 de junio, a las 12:00 del mediodía, un momento que calificó como de alta carga espiritual.

“A las 12:00 en punto del 24 no hay ninguna sombra y todo lo que se pide se da”, afirmó y llamó a pedir a San Juan por la paz de Venezuela y el regreso del presidente Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. “¡Que viva San Juan Bautista, y si San Juan lo tiene, San Juan te lo da!”, recalcó.