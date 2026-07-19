En campamentos de La Guaira disfrutaron de esparcimiento, cultura y deporte para celebrar el Día del Niño (+Fotos)

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Con una variada programación llena de actividades recreativas y pantallas gigantes para disfrutar de la final del Mundial de Fútbol 2026, en los Campamentos Transitorios Carlos Fiol y Narciso Gonell de Catia La Mar, en el estado La Guaira, celebraron el Día del Niño y la Niña como parte de la programación de la Ruta de la Esperanza.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Elina Tineo y Gabriela Materano)

La jornada inició en el campamento Carlos Fiol, ubicado en la comunidad de Marapa Marina, donde los pequeños disfrutaron de pintacaritas, colchones inflables, entrega de obsequios y la elaboración de muñecas tradicionales con material de provecho, actividad a cargo de la muñequera Carmen Poleo.

La celebración se trasladó al campamento Narciso Gonell, donde el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, enfatizó que la prioridad de la jornada era garantizar el disfrute y la felicidad de los pequeños.

Cazal destacó el rol fundamental de los padres, madres y abuelos en el cuidado de la infancia, y reafirmó el compromiso de acompañar y proteger a los más jóvenes para asegurarles un desarrollo pleno y alegre a través de la recreación. El festejo en este punto incluyó un vistoso espectáculo de circo, zancos y malabares.

Carlos Rodríguez, coordinador del campamento Narciso Gonell, destacó que la actividad ofreció a los pequeños un día diferente, lleno de alegría, desayunos y almuerzos especiales, con el objetivo de brindarles una sensación de protección, bienestar y acompañamiento comunitario.

Al despliegue asistieron los viceministros de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean; de Fomento para la Economía Cultural, Rosario Soto; y de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa.

A través de esta iniciativa, las celebraciones llegaron a los campamentos transitorios instalados en los estados más afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, con el objetivo de llevar atención integral, sano esparcimiento y alegría a las familias en medio de la contingencia.

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