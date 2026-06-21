Grupo Herencia celebra el Premio Cubadisco agradeciendo a San Juan Bautista

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Los espacios del Nuevo Nuevo Circo de Caracas se llenaron de tradición este sábado 20 de junio con la celebración a San Juan Bautista por parte del grupo Herencia. El encuentro, realizado en el lugar donde la agrupación hace las prácticas de su escuela de la Universidad del Tambor, se convirtió en una gran ofrenda de agradecimiento al santo por haberlos bendecido con el prestigioso Premio Internacional Cubadisco, que se otorga anualmente durante la Feria Internacional Cubadisco en La Habana.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez)

La tradicional fiesta, que ya suma 27 años de historia continua, centró todo su énfasis en la gratitud por este galardón. El premio fue obtenido gracias a la obra “Portal Sinfonía para el Tambor”, una pieza conjunta entre el grupo Herencia y la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta del Sistema Nacional de Orquestas.

Entre el sonido de las maracas, los tambores y el calor de todo el público presente, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, se sumó a la celebración junto a los viceministros, Gabriela Simoza, de cultura; y Miqueas “Piki” Figueroa, de cultura audiovisual.

Durante esta visita, las autoridades compartieron de cerca con los integrantes del grupo Herencia, los estudiantes de la Universidad del Tambor y toda la comunidad.

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