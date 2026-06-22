Fallece en La Habana el histórico Comandante Ramiro Valdés Menéndez

Ramiro Valdés Menéndez, figura central y pilar histórico de la Revolución cubana, falleció este domingo en La Habana a los 94 años. La noticia, confirmada por medios estatales, marca la partida de uno de los protagonistas más trascendentales en la conformación del proceso político actual de la isla.

Texto: Últimas Noticias

El gobierno cubano comunicó el deceso con profundo pesar, honrando a quien ostentaba los títulos de Comandante de la Revolución, Héroe de la República de Cuba y Héroe del Trabajo, reconociendo una trayectoria de servicios ininterrumpidos a la nación.

La vida de Valdés se entrelaza indisolublemente con los hitos fundacionales de la Revolución. Su hoja de vida incluye su participación activa en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, bajo el mando de Fidel Castro, evento que detonó la lucha armada contra el régimen de Fulgencio Batista.

Posteriormente, formó parte de la histórica expedición del yate Granma y se integró al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, donde combatió estrechamente junto a Ernesto ‘Che’ Guevara, consolidando su posición como un pilar estratégico de la insurrección.

Venezuela envía condolencias

El Gobierno Nacional envío este domingo, condolencias a la República de Cuba tras el fallecimiento del comandante Ramiro Valdés Menéndez, figura de larga trayectoria en la vida política de cubana de las últimas décadas.

Así lo informó el canciller de la República, Yvan Gil, al destacar mediante un comunicado oficial que, “su actuación, vinculada a momentos fundacionales de la vida política y social de su país, forma parte del legado histórico de Cuba”.

A continuación, el texto íntegro:

La República Bolivariana de Venezuela expresa sus sentidas condolencias al hermano pueblo de la República de Cuba y a su presidente Miguel Díaz-Canel, ante el fallecimiento del comandante Ramiro Valdés Menéndez, figura de larga trayectoria en la vida política cubana de las últimas décadas. Su actuación, vinculada a momentos fundacionales de la vida política y social de su país, forma parte del legado histórico de Cuba. En este momento de duelo, extendemos nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno cubanos, así como a sus familiares y allegados. Caracas, 21 de junio de 2026

Un legado de lealtad y entrega absoluta

El reconocimiento oficial destaca a Valdés como un símbolo de entrega y lealtad probada a la causa revolucionaria. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó su dolor a través de un mensaje personal, definiendo la pérdida como la de un padre.

El mandatario subrayó que el apoyo, los consejos y la consagración de Valdés fueron fundamentales para el desarrollo de su gestión y el mantenimiento de los principios del Programa del Moncada, los cuales defendió hasta sus últimos días.

El canciller Bruno Rodríguez también se sumó a las muestras de respeto, describiéndolo como un líder abnegado que mantuvo un compromiso inquebrantable con el liderazgo de Fidel y Raúl Castro. La diplomacia cubana resaltó que su influencia trasciende su tiempo, convirtiéndolo en uno de los dirigentes más reconocidos y respetados en la historia del país. Sus compañeros de armas y las altas esferas del gobierno han coincidido en que su legado permanecerá como una guía fundamental para el futuro del proceso revolucionario.

La huella imborrable de un protagonista del siglo XX

La trayectoria de Ramiro Valdés abarca desde el combate directo en las montañas hasta su rol como dirigente en el Estado cubano durante décadas. Su presencia fue constante en los momentos más críticos del país, lo que le valió el respeto de las bases y la alta jerarquía del Partido Comunista.

Las expresiones de duelo en las redes sociales reflejan un sentimiento colectivo de despedida ante la partida de una generación de dirigentes que definió el rumbo de Cuba desde mediados del siglo pasado.

Las instituciones del Estado han reafirmado su voluntad de preservar las enseñanzas y el ejemplo de quien es considerado un baluarte de la soberanía nacional. El anuncio oficial concluye con una evocación a su espíritu de lucha, sintetizado en la consigna «¡Hasta la victoria siempre, Comandante!».

Con este fallecimiento, Cuba cierra un capítulo significativo de su historia contemporánea, despidiendo a un hombre cuya vida estuvo signada por su papel en la construcción del proyecto político que lideró el país por más de seis décadas.