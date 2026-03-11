“Caribe Soy”: Un viaje por la identidad cultural comienza con la historia del merengue dominicano

Con un profundo conversatorio sobre las raíces y la evolución del merengue dominicano, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), dio inicio al 7mo Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores titulado “Caribe Soy”. La programación, que se extenderá hasta el próximo 26 de abril, se propone como un espacio para el reconocimiento de los lazos históricos y culturales que unen a las naciones del Gran Caribe .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC/ Medios Nacionales / Fotos: Prensa MPPC

El director general del IAEM, Juan Pérez, explicó que este encuentro se estructura como un viaje por la región a través de cinco grandes capítulos, dedicados a: República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Colombia y Cuba. “Se trata de conocer nuestro Caribe, ese que nos pertenece y que algunos intentan despojarnos”, expresó Pérez durante la presentación, haciendo un llamado a la participación de todo el público .

Un diálogo inaugural sobre el merengue

La travesía comenzó este martes 10 de marzo con el Capítulo 1 dedicado a República Dominicana. En el salón “Viva Venezuela” de la Torre Norte del Ministerio, el reconocido músico y antropólogo Juan Moreno “Matraca” ofreció el conversatorio “Merengue Dominicano y sus estilos” .

Con una nutrida participación, Moreno trazó un recorrido histórico del género, desde sus orígenes hasta su influencia en el Caribe y su profunda recepción en Venezuela desde la década de los 70. Durante su exposición, se destacaron figuras emblemáticas como Billo Frómeta, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas y las bandas Los Melódicos, subrayando el papel de Venezuela como país receptivo y coconstructor de esta sonoridad caribeña .

El merengue, declarado Obra Maestra del Patrimonio Cultural, Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016, es mucho más que un ritmo bailable. Es la síntesis de las tres culturas que forjaron la identidad del Caribe: la influencia europea representada en el acordeón, la africana en la tambora y la herencia indígena taína en la güira .

“El merengue sigue teniendo una participación gigantesca en el gusto popular. No hay fiesta donde no se siga bailando”, afirmó “Matraca”, quien además invitó al público a continuar participando en las actividades: “Todos vamos a estar aquí brindándoles toda esa historia, todo ese acervo y todos esos ritmos que, por supuesto, forman parte de nosotros” .

Programación: Un recorrido por los ritmos del Caribe

Las actividades del capítulo dedicado a República Dominicana continúan esta semana. Este miércoles 11 de marzo se realizará un encuentro enfocado en la percusión caribeña. Para el jueves 12, Juan Moreno “Matraca” ofrecerá un segundo conversatorio sobre “La influencia de la música dominicana en el Caribe”, seguido del taller práctico “El sabor del Merengue dominicano” .

Este 7mo Encuentro no solo busca explorar las diferencias, sino las profundas similitudes musicales y ancestrales que comparten los pueblos de la cuenca del Caribe. Inés Matos, una participante de la parroquia Petare, destacó la importancia de esta iniciativa: “Son cosas nuevas que estamos descubriendo, similitudes, otros ritmos, de verdad que esto es importante y suma para el conocimiento individual y colectivo” .

La programación de “Caribe Soy” se extenderá semana a semana hasta el 16 de abril, ofreciendo al público una oportunidad única para sumergirse en el patrimonio sonoro y la historia compartida que nos define como caribeños. La entrada a todos los eventos es libre.