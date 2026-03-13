Venezuela suscribe acuerdo petrolero: Garantiza abastecimiento y ampliación para exportación de gas

Venezuela a través de la empresa Petróleos de Venezuela, Pdvsa, y Pdvsa-Gas suscribió, este jueves 12 de marzo, un acuerdo con la licenciataria Cardón Cuatro S.A., constituido por la petrolera española Repsol y la italiana ENI, en materia de hidrocarburos. La acción permitirá garantizar el abastecimiento de gas a Venezuela tanto para el desarrollo nacional y el consumo doméstico, así como para ampliar la exportación. Los detalles los dio a conocer la presidenta encargada Delcy Rodríguez, luego de la rúbrica del convenio.



Texto: Diario Vea / Fotos: Prensa Presidencial

«Solo quería dar un saludo a dos aliados de Venezuela como es Repsol y ENI. Quiero agradecerles que han estado junto con el pueblo venezolano en los momentos más duros. Y hoy resaltamos el producto de ese trabajo conjunto con este acuerdo que hemos firmado para «Cardón IV», que no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país para el desarrollo nacional, para el consumo doméstico sino que también va a permitir ampliación para la exportación, y que Venezuela siga la ruta de convertirse en un país exportador de gas», expresó Rodríguez desde la sede de Pdvsa, en Caracas.

Delcy Rodríguez firma acuerdos con petrolera española Repsol, 12 de marzo de 2026

Seguidamente, ante autoridades de las compañías internacionales, indicó «estamos a la disposición no solamente en materia de gas sino que también asumamos las empresas conjuntas, las empresas mixtas que tenemos en materia de petróleo para incrementar producción y que esto se traduzca en beneficio del pueblo venezolano; pero que sea también para el beneficio tanto de los pueblos de España, Italia, y de los pueblos que lo necesiten».

«Para Venezuela siempre ha sido un norte cómo un país miembro de los países OPEP y de los países OPEP Plus, siempre hemos tenido norte de garantizar la energía para que ese suministro confiable de energía signifique también un equilibrio de la economía internacional y un equilibrio en el mercado energético internacional», agregó.

De igual forma les destacó: «Cuenten con Venezuela para seguir abundando en proyectos futuros y que se traduzcan en beneficios compartidos para nuestros países».

En su mensaje Rodríguez señaló que estas dos (2) empresas europeas, Repsol y ENI, se quedaron y creyeron en Venezuela, y «no le dieron espalda a nuestro pueblo. Como presidenta encargada de nuestro país, en nombre del pueblo venezolano, quería darles las gracias, y decirles que aquí hay un equipo de trabajo (…)».

El acuerdo fue suscrito por la recién designada ministra para Hidrocarburos, Paula Henao; mientras que el gerente de general de Cardón Cuatro, S.A., y representante de la petrolera española Repsol y la italiana ENI, Gonzalo Antonio Carrillo. Por Pdvsa-Gas estampó su firma el presidente de la instancia, Daniel Raúl Viloria Quintero. También lo refrendó el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.

El 4 de febrero la presidenta encargada sostuvo un encuentro con autoridades de la petrolera Repsol, multinacional energética y petroquímica española que ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela por más de 30 años, reflejaba Prensa Presidencial en esa oportunidad.

15 días después de esa reunión el consejero delegado de la petroquímica Repsol, Josu Jon Imaz, aseguraba que la empresa prevé aumentar la producción bruta de crudo en Venezuela, en más de 50 % en un año. Así lo dio a conocer el 19 de febrero de 2026 en conferencia con inversores, refería en esa oportunidad, el portal español 20 Minutos, medio que indica que dicha multinacional recibió la licencia de la Casa Blanca, para retomar las operaciones petroleras y gasísticas en Venezuela. Esta compañía también fue impactada por las Medidas Coercitivas Unilaterales que de manera ilegal impuso el régimen gringo contra Venezuela. En marzo de 2025, el imperio yanqui le notificó a dicha industria que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela quedaban cancelados.

Repsol se encuentra entre las cinco compañías autorizadas por la administración Trump para explotar y refinar petróleo y gas en Venezuela, así como para suministrar bienes, servicios o tecnología a las plantas o plataformas que se encarguen de ello. Junto con ella, Estados Unidos también autoriza a las británicas Shell y BP, a la italiana Eni y a la norteamericana Chevron, a reanudar sus operaciones en el Estado sudamericano, describía el 13 de febrero de este año el portal Euronews.

Rodríguez, el día anterior, anunció que designó a Paula Henao como ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, la felicitó por la responsabilidad que asume al tiempo que destacó que le entregó las riendas de dicha cartera ministerial para que continúe impulsando el trabajo conjunto.