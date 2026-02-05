Rap en Tierra de Nadie de la UCV este viernes 🗓

Tierra de Nadie será el espacio para crear en torno a la palabra que nos edifica y nos libera, a través del rap. El objetivo de esta actividad es invitar a la comunidad estudiantil de la UCV que es diversa a encontrarse con el arte, la calle, la cotidianidad, la creación, la paz, la convivencia y la vida.

Se trata de un espacio de creación, arte, música y calle, promovido especialmente por la comunidad estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con distintos sectores y grupos que hacen vida en la universidad.