Rap en Tierra de Nadie de la UCV este viernes 🗓

 • 0 Comentarios

Tierra de Nadie será el espacio para crear en torno a la palabra que nos edifica y nos libera, a través del rap. El objetivo de esta actividad es invitar a la comunidad estudiantil de la UCV que es diversa a encontrarse con el arte, la calle, la cotidianidad, la creación, la paz, la convivencia y la vida.

Se trata de un espacio de creación, arte, música y calle, promovido especialmente por la comunidad estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con distintos sectores y grupos que hacen vida en la universidad.

  • Día: viernes 6 de febrero de 2026
  • Hora: 3 pm
  • Lugar: Tierra de Nadie, UCV

El viernes 6 de febrero de 2026
Agenda Cultural

Temas:

Publicado por Luigino Bracci

Realizan I Encuentro de Cómic y Dibujo terapéutico en la UCV

febrero 5, 2026

Ensamble B11 invita al concierto "Afro Natividad: 10 años cantando desde la raíz" en el Aula Magna de la UCV

noviembre 25, 2025

Continúan los trabajos de recuperación en la UCV

agosto 12, 2025

Ministro Villegas certifica la inscripción del “Coro de Voces Oscuras de la UCV” como Patrimonio Cultural Inmaterial

junio 25, 2025

Realizarán Simposio “Hecho a mano en Venezuela” en la UCV

junio 18, 2025

Compañía Nacional de Teatro destaca la humanidad de Carlos Raúl Villanueva en lectura dramatizada

junio 9, 2025

Antología de Poesía Afrovenezolana se presentará en la UCV con la pieza Memorias Danzadas

mayo 16, 2025

FLISOL 2025 en la UCV estuvo lleno de robótica, música e inteligencia artificial hechas con Software Libre

abril 29, 2025

Festival de Software Libre "Flisol" se realizará en la UCV este lunes (+Programación)

abril 23, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios