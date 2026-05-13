Venezuela e Italia estudian proyectos de cooperación en materia de patrimonio cultural

Expertos italianos y actores vinculados con la gestión de museos venezolanos participaron en la presentación de “Proyectos de Cooperación IILA en el sector Patrimonio Cultural”, una iniciativa de trabajo conjunta entre la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA, por sus siglas en italiano) y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), que busca continuar el proceso de fortalecimiento institucional y formación profesional en la tarea de la rehabilitación patrimonial.

Texto: Prensa FMN / Fotos: Juan Lacruz

La actividad, efectuada en la Galería de Arte Nacional (GAN), estuvo encabezada por la doctora Cecilia Santinelli, experta en Patrimonio Cultural de IILA, quien compartió sus experiencias en el diseño, gestión y supervisión de los programas de cooperación culturales entre Italia y los países de América Latina y el Caribe. Por nuestro país, participó como representante principal la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean.

La viceministra Pemjean informó que la presencia técnica de IILA es fruto del trabajo mancomunado entre la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela y la Embajada de Venezuela en Italia. El objetivo de este esfuerzo cooperativo apunta a la creación de programas que fortalezcan áreas específicas de estudio y aplicación en la tarea de la rehabilitación patrimonial.

“Con la discusión de estos proyectos se intenta crear una política de capacitación puntual a los jóvenes que estudian estas áreas. En su visita, la doctora Cecilia Santinelli conoció el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial (Cencrep), así como los museos de Caracas, y espera recorrer otros estados del país para evaluar fortalezas y definir las áreas de aprendizaje que, en materia patrimonial, requiere el país”, señaló Pemjean.

La viceministra agregó que IILA desarrolla planes de cooperación cultural con diversos países latinoamericanos desde hace casi 60 años, y la inserción de Venezuela dentro de su plan de acción representa un paso determinante en el fortalecimiento de distintos ejes de trabajo en este ámbito.

Por su parte, Cecilia Santinelli consideró interesante su visita por el Cencrep y los museos venezolanos; en particular, manifestó su asombro ante la vasta colección que alberga la Fundación Museos Nacionales (FMN).

“Es sorprendente la gran colección de arte moderno que resguardan sus bóvedas. Pude apreciar una interesante cantidad de artistas venezolanos, que ya conocía, pero también quedé muy complacida al ver obras de tantos artistas italianos y latinoamericanos. Debo destacar que la museología y museografía que se maneja en Venezuela es muy innovadora”, afirmó Santinelli.

También estuvo presente en el encuentro Irarkil Rangel, coordinador del Cencrep, quien se mostró optimista ante el intercambio que planteó Santinelli. “Es preciso impulsar una onda de reformas e impacto que vaya desde el acondicionamiento de espacios hasta la formación de nuevos profesionales en este campo de la conservación. Tendré la oportunidad de participar en Roma en una exposición de los avances venezolanos en el campo de la protección del patrimonio. Esta actividad se realizará junto a otros miembros relacionados con la protección del patrimonio en América Latina y el Caribe, como una experiencia comparativa y enriquecedora”, explicó Rangel.

Por su parte, Dinorah Cruz, presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural, expresó su satisfacción por la visita de Santinelli, pues realza la importancia de la formación en el área de la restauración en Venezuela. “Necesitamos una formación para capacitar a más restauradores. Sin lugar a dudas, celebramos estas alianzas porque permiten formar a nuestros profesionales en la denodada labor de Rehabilitación Patrimonial, que requiere dedicación y cuido en el más pequeño detalle”, concluyó Cruz.