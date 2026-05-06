Unearte celebra 18 años de formación artística ininterrumpida (+Fotos)

En un ambiente festivo que congregó el talento de artistas y trabajadores, la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) celebró este 6 de mayo su 18.º aniversario en la sala Anna Julia Rojas, que sirvió para reafirmar el compromiso de la institución con el desarrollo cultural del país.

Texto: Angie Vélez (Alba Ciudad)/Fotos: (Isaac Casadiego)

Bajo la premisa de que el latido de la patria nunca se detiene, el rector de la institución y viceministro de Identidad Cultural, Ignacio Barreto, destacó que la Unearte nació por iniciativa del comandante Hugo Chávez, con el propósito de formar profesionales que, además de dominar las técnicas de sus disciplinas, posean profundidad de reflexión y pensamiento crítico. En este sentido, enfatizó la necesidad de que los estudiantes actúen como agentes de transformación social en sus territorios para consolidar la “patria nueva”.

Con una trayectoria que suma más de cuatro mil egresados y una matrícula activa superior a los ocho mil estudiantes, la universidad se ha desplegado en 15 estados. Ante esto, Barreto destacó también la labor de inclusión que ha tenido la Unearte a través de programas con el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) para atender a la población privada de libertad mediante la Red de Arte Circense y Danza.

Actualmente, la institución trabaja en la actualización curricular para garantizar el derecho a la educación, contemplado en las políticas universitarias nacionales.

Durante el acto se otorgaron condecoraciones a trabajadores con trayectorias de entre 5 y 20 años de servicio. Entre las homenajeadas figuró, Efterpi Charalambidis, docente del Programa de Formación de Grado (PNF) en Artes Audiovisuales, con más de una década en la institución, quien instó a seguir formando a las nuevas generaciones con excelencia y fe en el arte venezolano.

La celebración estuvo amenizada por diversas muestras de los Centros de Estudios y Creación Artística (CECA), en las que se destaca la participación de Mariana Amaro, junto al CECA Modesta Bor, quienes interpretaron un popurrí emblemático del folclor nacional.

Asimismo, las agrupaciones Joropada y Movicultura ofrecieron un recorrido por las variantes del joropo venezolano, mientras que el Ambiente de Aprendizaje Barlovento realizó una representación en honor a San Pascual Bailón de Curiepe.

El evento culminó con el tradicional canto del cumpleaños a las afueras de la sala Anna Julia Rojas, ubicada en la Unearte de Bellas Artes, para celebrar casi dos décadas de formación artística ininterrumpida.