Portuguesa se prepara para el Primer Foro Nacional de Patrimonio Cultural: Una gran convocatoria a los cultores del llano

En el marco del despliegue nacional del Primer Foro Regional de Patrimonio Cultural “Viva Venezuela mi Patria Querida“, el estado Portuguesa afina los detalles para recibir a sus cultores y cultoras en dos grandes jornadas que se realizarán este miércoles 11 y jueves 12 de marzo. Así lo informó Rubén Uzcátegui, director general del Gabinete Portuguesa y responsable estadal de la Gran Misión Viva Venezuela,Mi Patria Querida en una entrevista para en el noticiero Cultura Al Día, conducido por la periodista Oriana Chirinos y transmitido por Alba CIudad 96.3 fm.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

Dos sedes para abarcar todo el estado

Uzcátegui explicó que, debido a la extensión territorial de Portuguesa, el foro se realizará en dos puntos estratégicos para facilitar la participación de los catorce municipios que conforman la entidad.

La primera jornada tendrá lugar este miércoles 11 de marzo a las 9:00 de la mañana en la sede de la Unearte “Teco Regimiro Gabaldón”, ubicada en las ciudades gemelas Acarigua-Araure. A esta convocatoria están invitados todos los cultores de la zona norte del estado, que incluye los municipios San Rafael de Onoto, Santa Rosalía, Páez, Araure, Agua Blanca y otros sectores.

El segundo encuentro se realizará el jueves 12 de marzo en la ciudad capital, Guanare, específicamente en el Vicerrectorado Académico de la UNELLEZ (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”), un espacio patrimonial desde el punto de vista arquitectónico. Allí se congregarán los cultores de la zona sur y alta del estado.

Una convocatoria amplia e incluyente

El responsable estadal de la Gran Misión Viva Venezuela enfatizó que la invitación es para todos los sectores, sin exclusión:

“Cuando uno habla de patrimonio, uno puede decir: ‘No, bueno, son los cultores y cultoras mayores, los viejitos’. No, al contrario. Yo creo que la intención de este foro es poder encontrar toda la fuerza cultural de nuestro país y que podamos visibilizar, valorizar, pero también fortalecer todo el tema patrimonial”.

Entre los convocados destacan:

Locaineros y locaineras, portadores de una tradición centenaria.

Grupos de tamunangue, manifestación de origen afro que se extiende entre Lara y Portuguesa, especialmente en las zonas altas y de piedemonte.

Golperos y golperas, representantes del joropo llanero.

Muñequeros y muñequeras, incluyendo a Zobeida, reconocida muñequera patrimonio nacional.

Cultores de los cantos de arreo y llano, declarados por la Unesco.

Cronistas de los catorce municipios.

Representantes de los consejos municipales, especialmente de las comisiones de cultura, y del Consejo Legislativo del estado Portuguesa, que ha trabajado en la Ley de Cultura estadal.

Las Locainas de Agua Blanca: orgullo de Portuguesa

Uzcátegui hizo especial mención a los locaineros y locaineras, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de la entidad. Se trata de una tradición con más de 300 años de historia, que cada 28 de diciembre toma las calles de Agua Blanca para conmemorar el Día de los Santos Inocentes.

Esta manifestación, que combina lo religioso y lo folclórico al son de joropo y galerones, fue declarada Patrimonio Cultural del municipio Agua Blanca en 2016 y luego elevada a Patrimonio Cultural del estado Portuguesa en octubre de 2017. Los portadores de esta tradición han expresado su aspiración de que sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco .

Lo más valioso de esta expresión, según destacó Uzcátegui, es que “en sus manifestaciones vemos niños, niños de cuatro o cinco años con el vestuario de locaina, porque eso va de generación en generación”.

Un diagnóstico participativo

El foro tiene como objetivo fundamental construir un diagnóstico colectivo que alimentará el Plan de Acción Nacional para la Gran Misión Viva Venezuela. Uzcátegui explicó que la dinámica será sencilla y accesible para todos:

“Son preguntas para gente muy culta, pero también tenemos preguntas muy fáciles para nuestros niños y niñas. Incluso por allí estamos invitando a un gremio de niños para que ellos conozcan el patrimonio”.

El cuestionario, que será socializado previamente con los asistentes, permitirá recoger información valiosa sobre las manifestaciones culturales, sus portadores y el estado de conservación de las tradiciones. “Yo lo veo supersencillo. Es básicamente un conversatorio que va a ser muy fluido, te permite hablar en línea, en frases muy sencillas”, agregó.

La importancia del registro y la protección legal

Uno de los aspectos fundamentales que se abordarán en el foro es la necesidad de registro y catalogación de los bienes patrimoniales y sus portadores. “Tenemos cultores y cultoras que tienen años de trayectoria artística que aún no hemos dignificado o que no hemos logrado insertarlo en lo que es el catálogo de patrimonio cultural”, señaló Uzcátegui.

Asimismo, se discutirá el marco legal para la protección del patrimonio, con la participación de los poderes legislativos municipales y estadal. “Estamos invitando a sus presidentes de cámaras municipales, pero también estamos invitando a las comisiones de cultura de cada consejo municipal del territorio y por supuesto el Consejo Legislativo del Estado Portuguesa, que ha venido trabajando de la mano con los cultores y cultoras con la Ley de Cultura del Estado Portuguesa”.

Este diagnóstico se realiza en el marco de un despliegue nacional que abarca todos los estados del país. La actividad concluirá el 28 de marzo en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (antiguo Cuartel San Carlos), en Caracas, con el Primer Foro Nacional de Patrimonio Cultural.

Un llamado a la participación

Uzcátegui extendió una invitación abierta a todos los interesados en la defensa del patrimonio:

“Hay mucha gente comunal que defiende el patrimonio más que los cultores y cultoras. Incluso nos ha pasado en algunos espacios que visibilizan un bien patrimonial y lo cuidan y lo mantienen. El reconocimiento a ese cultor natural de nuestra base es el reconocimiento fundamental de la misma comunidad”.

Finalmente, recordó las palabras del comandante Hugo Chávez sobre el cuidado de los cultores y cultoras, y la importancia de la lectura y la formación para valorar lo que nos pertenece: “Saber por qué yo cuido el patrimonio tal, o por qué yo cuido y mantengo la tradición de las locainas. Eso es lo más importante, que se pueda cuidar y preservar a pesar del tiempo”.