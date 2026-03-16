“Es el primer foro exclusivamente de patrimonio”: Más de 118 debates en todo el país marcan un hito para la cultura venezolana

La presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), Dinora Cruz, anunció en una entrevista para el noticiero Cultura al Día que, por primera vez en la historia reciente, se realiza un despliegue nacional de foros para diagnosticar el estado del patrimonio desde las comunidades. Las jornadas regionales, que han superado las 118 mesas de trabajo, convergerán en un gran encuentro nacional el próximo 28 de marzo en Caracas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Redes Sociales

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En un esfuerzo sin precedentes por descentralizar el debate cultural, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) y los gabinetes estadales, ha puesto en marcha el 1er Foro de Patrimonio Cultural “Viva Venezuela Mi Patria Querida“. Así lo dio a conocer la antropóloga Dinora Cruz, presidenta del IPC, en una entrevista telefónica para el noticiero Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM y conducido por la periodista Angie Vélez.

La presidenta del IPC destacó que esta iniciativa, que se desarrolla bajo el lema “De Miranda a las Comunas” , obedece a una instrucción directa del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, con un objetivo claro: realizar un diagnóstico participativo que no se limite a la visión institucional, sino que emane de las propias comunidades.

“Hicimos una sinergia de trabajo ante la instrucción del Ministro. La idea era que este diagnóstico no fuese exclusivamente de las instituciones, sino desde las comunidades, desde las bases, desde lo que la gente piensa, hace y construye“, explicó Cruz durante la entrevista. Según detalló, la convocatoria ha tenido una acogida “maravillosa” en todos los estados, superando cualquier expectativa inicial.

Un Despliegue Inédito en el Territorio

La magnitud del evento marca un hito. “Hemos tenido, hasta ahora, 118 foros a nivel nacional”, afirmó Cruz en la entrevista radial, una cifra que luego fue confirmada y actualizada por fuentes oficiales del Ministerio de Cultura . La dinámica ha variado según la geografía y la densidad poblacional de cada región: mientras que en el estado Sucre se realizaron foros por municipios, en entidades de gran extensión como Aragua y Bolívar se optó por una organización por ejes territoriales .

La antropóloga enfatizó la naturaleza incluyente de los encuentros, donde la voz principal la tienen los protagonistas de la cultura. “Se está haciendo a nivel nacional, con los gabinetes, las oficinas del IPC, los centros de paz, y sobre todo los *portadores patrimoniales*, los portadores de las manifestaciones tradicionales”, señaló. “Están hablando de los retos, de qué les preocupa, cómo hay que preservar su patrimonio… La gente sabe mucho del patrimonio, nuestra comunidad está formada en esa materia”, agregó, refutando la idea de que el conocimiento sobre estos temas es exclusivo de la academia.

Principales inquietudes y camino al encuentro nacional

Durante la entrevista, Cruz adelantó que las discusiones en los foros regionales se han articulado en torno a dos grandes vertientes: el patrimonio material y el inmaterial. En estados como Lara y Mérida, los debates han girado en torno a la protección de los saberes ancestrales, la artesanía y el registro de manifestaciones culturales . Mientras tanto, en regiones como Aragua y Falcón, ha surgido con fuerza la visión del patrimonio como un motor para la economía local y el turismo sustentable .

“Estuve en La Guaira, y mañana voy a Aragua”, comentó Cruz durante la conversación con Angie Vélez, destacando la receptividad de la gente y la construcción de “críticas muy serias y constructivas sobre la institucionalidad”. Toda esta información está siendo sistematizada a través de una ficha de trabajo, diseñada para captar las propuestas y preocupaciones de las comunidades.

El proceso culminará el próximo 28 de marzo, coincidiendo con el Día del Patrimonio Nacional, en un gran Foro Nacional que se llevará a cabo en la Casa de la Libertad y la Cultura “Alí Primera” (antiguo Cuartel San Carlos), en Caracas . En este encuentro, los voceros seleccionados en cada región presentarán las conclusiones y propuestas recogidas. Según confirmó el Ministerio de Cultura, este papel de trabajo será entregado a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, para sentar las bases de nuevas políticas públicas en la materia, en el marco de la Gran Misión Viva Venezuela .