Vasallos de la Candelaria de Caracas reconocidos oficialmente como cofradía

En la Basílica Menor de San Pedro Apóstol se celebró el acto de reconocimiento formal de Los Vasallos de la Candelaria de Caracas como cofradía, un acto que conjugó la fe y el respaldo a la identidad venezolana.

Este hito marca un momento histórico para quienes, desde el corazón de la ciudad capital, mantienen vivo el colorido culto practicado por la cofradía originaria de los Vasallos de la Candelaria, con asiento en la parroquia Santiago de la Punta, de la ciudad de Mérida. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2020, los miembros de su congregación –conocidos como promeseros y promeseras– bailan en honor a la Virgen de la Candelaria cada 2 y 3 de febrero, en un ritual de casi 200 años de antigüedad que une bailes, rezos y penitencias.

Con la mayoría de sus integrantes presentes, llenos de una profunda emotividad y sentido de pertenencia, se impusieron oficialmente los símbolos de rango dentro de esta hermandad. Esta ceremonia consolidó la dedicación y fervor de estos promeseros, entregados durante 28 años ininterrumpidos a manifestar su devoción en Caracas con la misma mística y fervor de sus pares en tierras merideñas.

El compromiso de resguardar y dar continuidad a este legado ahora reposa sobre los hombros de cultores excepcionales que han dedicado su vida a la manifestación. Así, se invistió al maestro Eduardo Omaña como Primer Capitán, con el respaldo inmediato del maestro Leonardo Carrero como Segundo Capitán y la maestra Belkis Negrín como Tercera Capitana. Juntos asumen la responsabilidad de dar continuidad a la invaluable obra del maestro Henry Ardila, quien fue honrado como Primer Capitán Emérito por su entrega incondicional.

A propósito de la investidura de la maestra Belkis Negrín en el cuadro rector de esta naciente cofradía, cabe destacar que originalmente Los Vasallos de la Candelaria estaban compuestos solo por hombres, toda vez que el ritual dancístico representa la faena del campo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tradición se abrió a las mujeres, por lo que es natural ver capitanas y promeseras en ambas congregaciones.

Esta adhesión es el resultado de un arduo, respetuoso y riguroso trabajo de investigación liderado por las y los integrantes de esta hermandad. Su devoción y compromiso inquebrantable les valió no solo el respaldo y la venia de la cofradía merideña, sino también el reconocimiento formal de la Iglesia Católica como Asociación Pública de Fieles Laicos.

A partir de este momento, los Vasallos de La Candelaria de Caracas tendrán su asiento de operaciones en la parroquia San Pedro, con el propósito y la promesa de preservar esta manifestación en su esencia y estructura más pura.

Para conocer más detalles sobre este acto de reconocimiento, los interesados pueden escuchar la edición número 56 del programa Misión Cultura en Movimiento Radio, transmitido recientemente a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, disponible en el siguiente enlace: