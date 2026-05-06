¡A Mover el Ritmo! Venezuela Celebra el Día Nacional de la Salsa Casino con Mega Rueda en Caracas 🗓

En el marco del Día Nacional de la Salsa Casino, en el “Noticiero Cultura al Día” transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chrinos conversó con José Perdomo, director de la academia Alto Voltaje, quien reveló los detalles de la gran celebración que se prepara para este fin de semana y adelantó los preparativos por su 19 aniversario.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

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Este martes 5 de mayo, fecha que conmemora la identidad del baile en el país, sirvió como preámbulo para una jornada histórica que promete reunir a cientos de bailarines en la Plaza de la Juventud de Caracas. Bajo la organización de un comité compuesto por referentes como Pedro González (Federación Internacional de Casineros Asociados), Mario Peña (Fundación Casinero Venezuela) y el mismo José Perdomo, se espera la participación de entre 500 y 600 bailarines.

Una cita imperdible en la Plaza de la Juventud

La entrevista con el director de Alto Voltaje confirmó que la Mega Rueda de Salsa Casino se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a partir de las 5:00 de la tarde. La cita es en la Plaza de la Juventud, ubicada en Caracas, y contará con la dirección de tres líderes que cantarán las figuras para coordinar el movimiento de las ruedas.

“Acá somos academia que ya tenemos un tiempo determinado… Vamos a ser tres líderes cantando las figuras. En este caso comienzo yo, continúa Mario Peña y sigue el presidente de la Federación Internacional, Pedro González”, detalló Perdomo. Además, advirtió que la rueda está diseñada para bailarines con un nivel avanzado que ya conozcan las figuras, aunque invitó al público general a asistir como espectadores para disfrutar del espectáculo, que por primera vez incluirá pasos libres “dignos de admirar”.

19 Años de Alto Voltaje y Salsa en el Nuevo Circo

La celebración de la salsa casino no termina el sábado. José Perdomo también aprovechó el espacio para invitar al público al acto central por el 19 aniversario de la Academia Alto Voltaje. Aunque el aniversario es el 15 de mayo, la fiesta se trasladó al domingo 17 de mayo en el lobby del Nuevo Circo.

“Todo el que así desee, todo el que le guste la música, todo el que le guste la rumba, todo el que quiera ver cosas bonitas, ahí estamos”, comentó el director. A diferencia de la rueda del sábado, este evento es mucho más abierto al público general y no se limita solo a la salsa casino, ya que sonarán bachata, merengue y otros ritmos para que todos los asistentes puedan disfrutar.

Contexto: El Día Nacional de la Salsa Casino en Venezuela

La fecha del 5 de mayo fue establecida en honor al baile y sus cultores en el país. Venezuela ha sido históricamente reconocida como una de las principales potencias mundiales en este género de baile, caracterizado por el trabajo en pareja, la vueltas rápidas y la ejecución en rueda.

José Perdomo es el director de Alto Voltaje, una academia con casi dos décadas de trayectoria formando a más de 200 alumnos a lo largo de su historia, aunque el director señaló que la pandemia afectó la cifra de estudiantes activos en el país. Quienes deseen seguir las próximas actividades pueden buscar la academia en redes sociales como Alto Voltaje.