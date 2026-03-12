Una gran joropada llegará a la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera 🗓

Como antesala a la celebración del Día de la Llaneridad y la Elorzanidad, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida invita al pueblo caraqueño a una gran joropada el próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 2:00 p.m., en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (Cuartel San Carlos), ubicada en la parroquia Altagracia a lado del Panteón Nacional, en Caracas.

Texto: Prensa Misión Cultura (Luis Rebolledo)

La jornada iniciará con un despliegue de saberes y oficios que invitan a la participación de toda la familia, a través de talleres creativos. Los asistentes podrán sumergirse en la ternura de la muñequería tradicional de la mano de las hermanas Funes, descubrir el ritmo llanero mediante la fabricación de maracas con material de reúso junto al facilitador César Talavera, y elevar los sueños con la creación de papagayos tricolor bajo la guía de Alfredo Escalona.

Asimismo, la facilitadora Viviana Bello compartirá el arte de las pulseras tricolor, mientras que el equipo de Juventud Creadora activará el espacio de “Arena Creativa”, una experiencia diseñada para el disfrute y la inventiva de los más jóvenes en un ambiente de sana recreación.

La atmósfera del Cuartel San Carlos se verá enriquecida con la presencia mística de las estatuas vivientes del colectivo Mujer Joropo, piezas de arte silente que rinden tributo a la figura femenina en nuestra danza. A la par, los sentidos de los visitantes serán cautivados por una selecta muestra de artesanía y gastronomía criolla cortesía de la Fundación Red de Arte, garantizando un recorrido integral por los sabores, texturas y formas que definen nuestra venezolanidad antes de dar paso al plato fuerte de la tarde en el escenario principal.

El momento cumbre de la jornada contará con la destreza del reconocido bailador Juan Montoya, quien liderará una puesta en escena de impecable factura técnica junto a los destacados bailadores Eduardo Matos, Lisbeth Villalba y Wilmer Palacio. El acompañamiento musical estará bajo la responsabilidad de la prestigiosa Agrupación Cuerdas Recias, conjunto que servirá de alfombra sonora para dos de las voces más sagradas de nuestra geografía cultural: los maestros cultores Vidal Colmenares y Mario Díaz.

Esta cita reafirma el compromiso de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, con la difusión de la cultura venezolana, invitando a la colectividad a celebrar con orgullo el alma llanera que late en el corazón de nuestra capital.