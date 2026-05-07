Madres trabajadoras de la Cultura celebraron su día con bienestar y alegría en el Parque Alí Primera

Este jueves, las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura celebraron el Día de las Madres con una jornada cargada de recreación, bienestar y conexión con la naturaleza, en los espacios del parque Alí Primera, en el Oeste de Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Gustavo Quintana)

Las homenajeadas disfrutaron de espacios de muñequería, pintura, bailoterapia, yoga, spa, estaciones de pulseras artesanales, terapias holísticas, masajes terapéuticos y presentaciones musicales. En esta placentera jornada se encontraba el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien realizó un recorrido por los espacios del Museo Jacobo Borges y compartió con cada una de las trabajadoras del MPPC.

“Bastantes trabajadoras por la cultura, en la cultura y para la cultura”, expresó Cazal, al tiempo que resaltó el sentido significado del Parque Alí Primera como escenario para esta celebración: “Es realmente extraordinario reunirlas a todas acá. ¡Qué mejor lugar para nuestras madres trabajadoras de la cultura que estén presentes en un espacio tan amable, amplio y con este clima caraqueño excepcional que hace posible un evento de estas características, signado por la sonrisa y la felicidad”, afirmó Cazal.

Asimismo, aprovechó la ocasión para señalar la coincidencia que hay con otras conmemoraciones de interés, como el Día Nacional del Artista Plástico y de la afrovenezolanidad. “Tenemos mucho que celebrar y eso nos hace muy especiales como venezolanos y venezolanas”, recordó.

Una jornada recreativa para las madres

Tomando la palabra en nombre de todas las asistentes, la maestra Paulina Gouveia manifestó su agradecimiento por el homenaje que se organizó a las madres trabajadoras del sector cultural. “Como trabajadora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y como madre, me siento agasajada, halagada, reconocida. Estamos en mayo y todos los rincones de la patria se rinden ante el florido madero santo, en representación de la Tierra, que es una forma de expresión de la madre. Se celebra la Pachamama, que es la máxima expresión de la maternidad”, comentó con emoción.

Por su parte, Eglee Rivero, trabajadora del MPPC, también expresó su satisfacción por la iniciativa organizada para las madres. “Esta actividad está excelente. Lo estoy disfrutando de verdad. Estoy muy complacida de pertenecer al Ministerio de la Cultura”, afirmó.

También presente en el encuentro, el artista plástico y muralista Felipe García ofreció un taller de pintura dedicado a las homenajeadas. Acerca de esta emotiva actividad, dijo: “Estoy con muchísimo placer acompañando a las madres en el festejo de su día. Pintar siempre es sabroso, siempre es una fiesta”, expresó.

En la jornada también hubo presentaciones musicales para las madres. Toda la actividad estuvo signada por la alegría, el compartir y el reconocimiento al papel de las madres trabajadoras de la cultura como pilares fundamentales en la construcción y preservación de la identidad venezolana.