La fiesta en Elorza tendrá normas estrictas este año

Miles de venezolanos de todos los rincones convergen en Elorza, localidad del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, para rendir homenaje a San José, su santo patrono, celebrando una tradición de más de siete décadas que se erige como símbolo vivo de la identidad nacional.

Texto: Últimas Noticias

Esta festividad, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación en 2014, constituye la máxima expresión del folclore llanero, razón por la cual la población fue declarada Capital Folclórica de Venezuela. Inmortalizadas en la voz de Eneas Perdomo.

Las fiestas de Elorza guardan un vínculo histórico con Hugo Chávez Frías, quien en los años 1986 y 1987 se desempeñó como presidente de la comisión organizadora. Mucho antes de llegar a la presidencia, Chávez demostró una temprana vocación por el rescate de estas tradiciones, que luego impulsaron su difusión masiva para proyectar el acervo cultural de Elorza ante el mundo.

La celebración trasciende lo religioso para convertirse en un despliegue completo de la idiosincrasia llanera a través de desafíos de toros coleados, piques fangueros, cabalgatas y los emblemáticos amaneceres llaneros.

Durante la semana previa al 19 de marzo, eventos como el Festival Criollo Doña Bárbara de Oro y la Noche de Bandola definen la agenda cultural, siempre bajo el rigor del traje típico: el liquiliqui para los hombres y polleras multicolores para las mujeres.

Ninguna vivencia en el llano está completa sin su gastronomía, donde la carne asada en vara con yuca se alza como el plato estrella. A esta oferta se suman el pisillo de chigüire, el pabellón criollo llanero y los pescados de río como la cachama o el coporo, cuyos aromas impregnan los fogones al aire libre y seducen a propios y extraños a degustar esta sensorial.

Quienes decidan visitar Elorza tendrán una experiencia de turismo de raíces durante todo el año mediante la ruta Elorza Tradicional, que incluye hitos como el puente Lauro Carrillo y el Monumento al Joropo. El acceso desde Caracas toma aproximadamente 10 horas siguiendo la vía a San Fernando de Apure, recomendándose viajar con vehículo propio o en líneas de buses que refuerzan su frecuencia en las ferias. Es fundamental, además, reservar hospedaje con antelación y portar vestimenta fresca, sombrero y protector solar para disfrutar del clima llanero.

Normas para ingresar

De cara a la edición de marzo 2026, la Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos estableció normas estrictas para proteger la esencia del evento.

Durante los días de celebración, solo se autoriza música folclórica y joropo; queda prohibido el reguetón, el vallenato y otros géneros ajenos a la tradición.

No se permitirá el uso de espumas, polvos de colores o equipos de sonido de alta potencia para garantizar así un ambiente familiar donde el verdadero espíritu de la sabana sea el único protagonista.

Como bien dice el himno de Eneas Perdomo: “¡Las fiestas en Elorza son pura sabrosura!”.