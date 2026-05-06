Falleció Francisco Montoya, la gran voz con sentimiento apureño

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Foto: Redes Sociales

Venezuela siente y lamenta la partida física del cantante llanero Francisco Montoya, mejor conocido como “El Tigre de Payara”. Raúl Cazal, ministro del Poder Popular para la Cultura, manifestó su pesar ante el fallecimiento de este máximo exponente de la música llanera, reconocido por su voz recia y por haberle dado vida a composiciones que relatan historias jocosas y amorosas de su tierra apureña.

Texto: Prensa MPPC

Montoya nació el 20 de julio de 1943 en San Juan de Payara, estado Apure. Desde su infancia mostró fascinación por el canto y la cultura regional; de hecho, el propio intérprete relató en una entrevista que a los 8 años ya lucía su liquiliqui para actuar. A partir de allí se convirtió en una referencia visual del sello venezolano.

Su carrera musical profesional inició formalmente a los 18 años con el LP titulado “De Montiel a Los Cocuyos”, en colaboración con el Indio Figueredo. Su segundo trabajo, “Sentimiento apureño”, incluyó el tema homónimo que terminó por trascender en el imaginario colectivo del Llano y de Venezuela toda.

Durante toda su trayectoria fue reconocido por su contrapunteo y voz clara, que lo llevó a ser admirado por varias generaciones de cantantes de la música llanera.

Siempre confesó sentir una gran satisfacción al llevar la cultura del Llano venezolano a otros países hermanos como, por ejemplo, Colombia.

Entre las producciones del maestro se encuentran, por mencionar algunas, “Apure en un Viaje”, “El Tigre de Payara”, “El Caimán de Boca Brava”, y el destacado álbum recopilatorio “Yo soy Venezuela”.

En 1983 recibió el destacado premio Florentino de Oro.

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