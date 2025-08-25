Diosdado Cabello: Se han decomisado 52.769 kilogramos de drogas en lo que va de año

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que el 87% de la droga producida en Colombia sale por el Pacífico, citando cifras de un informe de Naciones Unidas. Presentó varias cifras sobre el avance de las operaciones realizadas en el decomiso de drogas y la destrucción de campamentos ilegales utilizados por organizaciones delictivas.

En declaraciones a la prensa, destacó que, según el informe, “la mayor cantidad de droga se produce en territorio colombiano (…) Según esto, Colombia produce 1.670 toneladas de cocaína y 450 toneladas de marihuana, para un aproximado de 2.120 toneladas de drogas. El 87 por ciento de esa droga producida en Colombia sale por el Pacífico”.

“Específicamente, con mayor fuerza, sale por la propia Colombia, Ecuador y Perú”, dijo y agregó que el 87% equivale a 1.845 toneladas que van para los principales consumidores, especialmente en Estados Unidos.

Diosdado Cabello, rueda de prensa: lucha antidrogas y envío de 15.000 efectivos a Zulia y Táchira

Además, el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz añadió que del total restante, un 8%, que es equivalente a 169 toneladas, sale por el Caribe colombiano, mientras que solo un 5% intenta salir por el Caribe venezolano. “Debemos estar alrededor del 70 u 80 por ciento de decomiso de lo que ellos intenten pasar por Venezuela, como objetivo de este año”, acotó.

Este año se han decomisado van 52.769 kilos de droga

Cabello presentó varias cifras sobre el avance de las operaciones realizadas en el decomiso de drogas y la destrucción de campamentos ilegales utilizados por organizaciones delictivas. “Nosotros este año nada más, según estos números (del informe), 106 toneladas representan el 5 por ciento. Sin finalizar el mes de agosto ya llevamos 52.769 kilos de droga, es decir, 52,7 toneladas de droga incautadas, casi la mitad de lo que en teoría debería salir por aquí, según los números de la ONU”, aseveró.

También detalló que en el informe de ONU, entre otras cosas, se dice que Venezuela es un país libre de cultivos de droga y libre de laboratorios, por lo que no se procesa ningún cultivo de drogas “para convertirlo en lo que consumen los viciosos del mundo. Además, dice que el tráfico por Venezuela es extremadamente limitado, que son las tres condiciones para que algo pueda considerarse un país que vida del narcotráfico”.

Afirmó que a la Administración de Control de Drogas de EEUU, (DEA, por su sigla en inglés) no le interesa que este informe sea difundido porque ese ente “es el mayor cartel de drogas del mundo, controla la droga que va a los Estados Unidos”.

“¡Aquí sí se combate la droga! No de manera eventual o coyuntural para tapar otras cosas, aquí combatimos la droga de raíz”, enfatizó y reconoció el papel desempeñado por la fusión popular, militar y policial, así como las Unidades de Respuesta Rápida (Urra). Asimismo, resaltó las operaciones llevadas a cabo por los organismos de seguridad en la frontera y en el resto del país para defender la paz del territorio, las cuales les han dirigido hacia campamentos ilegales que han sido destruidos en los estados Zulia, Delta Amacuro, Falcón, Táchira.

El ministro cuestionó las acciones de los gobiernos de Ecuador y Perú en este tema. “¿Quiénes gobiernan Ecuador y Perú?, es para preguntarse por qué esos gobiernos de Ecuador y Perú son tan permisivos con el tema de la droga. ¿Por qué hubo un fraude en Ecuador y por qué dieron un golpe de Estado en Perú? Pareciera que quieren facilitar la salida de la droga». De allí el interés de un cambio de gobierno en Venezuela con la intención de que sea el país «un paraíso para quienes hacen negocios de narcotráfico”.

Decomiso en altamar

El ministro también anunció que hicieron una captura en altamar tras haber recibido una información de drogas que venían desde Colombia, pasando por el estado Falcón, entrando en acción lanchas venezolanas.

“Agarramos 800 kilos de drogas en ese momento. Y agarramos hace poco dos sitios en altamar, como una estación de servicios, para abastecer las lanchas del narcotráfico y los narcosubmarinos”, precisó. Cabello reconoció la labor de las fuerzas de seguridad del país que realizan patrullaje para la defensa y protección del territorio, neutralizando este tipo de acciones delictivas.

Avances en la lucha antidrogas

Entre las acciones realizadas por los organismos de seguridad, cuentan con 10.380 compañeros desplegados, se han destruido en los últimos días 10 campamentos ilegales, cinco laboratorios, 28 estructuras logísticas, seis astilleros van esta semana, 153.000 kilogramos de precursores de drogas, 400 aeronaves inutilizadas, la destrucción de 92 pistas clandestinas, artefactos explosivos, armas cortas y largas.

Igualmente, se han detenido a 6.284 personas, así como 94 embarcaciones incautadas, cinco semisumergibles, 80 motores, 21.140 litros de combustible de tipo queroseno diseñado para motores de aviones a reacción, helicópteros y turbohélices Jet A1, 84.557 litros gasolina y 63.334 litros de diésel.

Precisó que en el estado Delta Amacuro, en la víspera, en el marco de una operación realizada desde hace días, encontraron unos astilleros y se procedió a la captura «de unos ciudadanos de nacionalidad colombiana que son expertos en fibra para la construcción de un narcosubmarino», quienes ahora están confesando.

Combate a las narcobandas

Ratificó que continúan combatiendo «en todos los frentes» a los grupos delincuenciales denominadas narcobandas, «que tienen una relación estrecha del narcotráfico, de la conspiración y de las bandas de cualquier tipo, bandas criminales».

«Una alianza criminal que se ha tratado de imponer en Venezuela con el único objetivo de hacerse del poder. No han podido por los votos y buscan cualquier manera», dijo el ministro y aseguró que a este sector no les importa las alianzas que tengan que hacer con delincuentes, terroristas y narcotraficantes.