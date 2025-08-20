Capturados dos operadores de atentado frustrado en Plaza Venezuela, junto a gran lote de armas de alto calibre

Desde El Hatillo en el estado Miranda, donde mostró parte del arsenal incautado, destacó Cabello que estos planes terroristas contra el país están siendo dirigidos por el prófugo de la justicia, Iván Simonovis y la fascista María Corina Machado. El Flaco y La Negra fueron capturados en una especie de cueva en la entidad oriental. Recordó que la mujer era la intermediaria que contactó a las bandas en Colombia para llevar adelante los planes desestabilizadores en el país.

Texto: Diario Vea (Yuleidys Hernández Toledo)

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dio a conocer que vinculados a la incautación de este material aparece el serbio y los explosivistas, capturados previamente por estar inmersos en acciones conspirativas contra la nación. Además de alias El Flaco y alias La Negra, hay otros seis (6) detenidos en estos últimos planes conspirativos frustrados, añadió.

Armas de guerra incautadas

Entre las armas de guerra incautadas por los organismos de seguridad están un fusil .50 (punto 50), una arma totalmente “mortífera y letal” que son utilizados para tumbar helicópteros, explicó Cabello, quien describió que dicho armamento tiene agregado, una mira telescópica y un silenciador. “Los expertos en armas dicen que no habían visto esto nunca. Disparan con esta arma, apunta con esta mira y nadie escucha”, puntualizó.

Informó sobre la incautación de fusiles calibres 3.08 y 3.38. El primero -indicó- es más grande que un fusil.

Decomisaron 23 rifles de francotirador de distintos calibres, dos escopetas, un arma automática tipo rifle y municiones de todos los calibres. También encontraron lingotes de plomo, los cuales “son utilizados para el diseño del proyectil”, explicó Cabello.

Mostró un video, donde se aprecian equipos especiales para el armado de armas, en donde incautaron otra piezas.

Caletas detrás de una cama y gabinete

A través de un material audiovisual, Cabello mostró imágenes sobre las caletas. La entrada a una de ellas estaba oculta detrás del respaldar de una cama en una una habitación. Otra detrás de un gabinete y otra detrás de un armario.

Armas no son para “soldados rasos”

Explicó que parte del arsenal incautado no lo maneja “un soldado raso”; sino un experto. Indicó, casi a punto de finalizar la intervención, que esas armas de guerras pasan a estar en control del Estado venezolano. Señaló que los terroristas serán combatidos con sus propias armas.

Cabello manifestó que siguen buscando más armamento en la casa donde encontraron el arsenal, pues es bastante amplia. “Esto tiene terrenos arriba y abajo”, describió.

Pretendían usar armamento contra seguidores de la derecha

Detalló que el plan de la derecha fascista con este nuevo arsenal de armas era repetir el escenario del 11 de abril de 2002, cuando Iván Simonovis, colocó francotiratores para atacar a manifestantes opositores y responsabilizar de esas muertes al Gobierno del Comandante Eterno, Hugo Chávez. “¿Iban a repetir el escenario del 11 de abril con francotiradores? El 11 de abril ellos colocaron francotiradores y acusaron al Gobierno nacional”, rememoró.

Recordó que el 29 y 30 de julio de 2024, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio donde resultó reelecto Nicolás Maduro, sectores de la derecha colocaron pistoleros para atentar contra el pueblo, y acusar al Gobierno Nacional. “¿Iban a repetir ese mismo escenario? ¿Iban a llamar a una concentración? ¿Iban a liquidar a una cantidad de gente para echarle la culpa al Gobierno nacional?”, preguntó.

Más adelante, recalcó que todo este armamento iba a ser utilizado por la ultraderecha contra su propia gente y contra el pueblo en general.

Lucha contra el narcotráfico y grupos criminales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Nueva Esparta, decomisó el lunes 18 de agosto 10 mil litros de gasoil, anunció Cabello. En ese marcó mencionó que apenas el lunes 18 de agosto, vieron una nota de la agencia española EFE, haciendo referencia a un hecho que ocurrió hace cinco, seis días, sobre el combate de Venezuela contra grupos criminales.

Indicó que el referido medio, informaba “que habíamos capturado unos tipos en alta mar; claro que sí los capturamos y los presentamos, es lo que venimos diciendo”. Destacó que los hombres venían con un cargamento de combustible. Puntualizó que estos delincuentes “se convierten en estaciones de llenado de los tanques del narcotráfico. Lo capturamos hace como cinco, seis días”.

“A lo largo de nuestras fronteras hemos destruido más de cinco intentos de armar campamentos”, añadió, al tiempo que exaltó que el Gobierno nacional seguirá combatiendo esas estructuras criminales. Remarcó que las “fronteras están resguardadas y cuidadas al extremo”.

Reconocimiento a los cuerpos de seguridad

Cabello hizo un reconocimiento a los funcionarios y funcionarias de seguridad que actúan en el desmantelamiento de planes terroristas contra el país. «Esto es un solo equipo, un equipo vencedor contra el terrorismo, las bandas criminales, el narcotráfico y la conspiración».

Iván Simonovis mandó a matar a fabricante de la bomba

El prófugo de la justicia Iván Simonovis ordenó matar a alias «El flaco», el sujeto que hizo la bomba que iban explotar en la Plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patria, ubicada en Plaza Venezuela, Caracas “porque es un testigo que puede hablar”. Así lo informó Cabello el 12 de agosto durante su intervención ante la Asamblea Nacional, AN, cuando dio detalles de los planes conspirativos.

El día anterior Cabello recordó que alias “El flaco” fue quien hizo la bomba compuesta por tres (3) kilogramos de trinitrotolueno, TNT, colocada el domingo 3 de agosto en la Plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patria.