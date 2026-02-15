Falleció el poeta Pablo Mora: “¡Antes del alma fue la poesía!”

Falleció el poeta venezolano Pablo Mora, nacido en Santa Ana, estado Táchira, 1942; autor de una obra poética trascendental por su significativa densidad humana.

Egresó como licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, en 1966; doctor en Psicopedagogía, por la Universidad de Turín, y Periodismo, por la Universidad Católica de Milán.

Perteneció a la “Cueva Pictolírica ” de San Cristóbal; miembro de la Asociación de Escritores del Estado Táchira, de la Sociedad Bolivariana, del Círculo de Escritores de Venezuela, del Grupo Literario “El Parnasillo”, del Taller Literario “Zaranda” y de la Peña Literaria “Manuel Felipe Rugeles”.

Publicó seis volúmenes de su serie Almácigo (1978-1993), los poemarios De la noche insomne (1992), Asombro al descubierto (1996) y el libro de ensayo Cuenta abierta (1993).

También publicó varias plaquettes, entre las que destacan su Oda a Bello (1981), Homenaje a Pablo Milanés (1991) y Manifiesto (1992).

Obtuvo el primer premio en la Bienal de Literatura de Nueva Esparta (1991) y el Premio de Ensayo de la Gobernación del estado Táchira (1998).

Impulsó Poesía, Sociedad Anónima, sitio web consagrado a la exaltación de la literatura.

Del poema Asombro detenido están sus versos: “De mano blanca en mano blanca, juntos. De mano libre en mano libre, fuimos un retrato del alma de la tierra. ¡Antes del Alma fue la Poesía!”.

