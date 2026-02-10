Realizan concurso de canto y poesía en apoyo a Maduro y Cilia Flores

El pueblo venezolano está invitado a celebrar el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a través del canto y la poesía con el concurso Un corazón gigante de amor para Cilia y Nicolás, convocado por el Instituto Municipal de Turismo de Caracas.

Texto: Diario VEA

La iniciativa tiene el propósito de expresar, por medio del arte, el apoyo incondicional del pueblo venezolano al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados por tropas de los Estados Unidos la madrugada del 3 de enero, durante una invasión armada que incluyó el bombardeo de diversas zonas de Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua, dejando más de 100 víctimas mortales, entre civiles y militares.

De acuerdo a las bases del concurso, dirigido a mayores de 18 años, serán dos (2) las categorías a premiar: Canción (canto) y Poesía (declamación), en todos los géneros y estilos poéticos. Se adjudicarán tres (3) lugares para cada categoría.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 13 de febrero. Para formalizar su participación, cada aspirante debe enviar el poema o letra de la canción en formato PDF o Word, a través del formulario digital. Además deberá adjuntar un video grabado con el celular en formato vertical o archivos de audio en formato MP3.

