Poesía y canto a la Matria, la Paz y la Soberanía de los pueblos 🗓

La soberanía de las naciones y la paz de los pueblos se defienden con la vida. Este es el comienzo de una nueva época de luchas con la palabra, el arte, la artesanía y la cultura venezolana. Ahora más que nunca nos convoca la Paz, la Vida, la Soberania de nuestra patria Venezuela. Todos los escenarios son necesarios en este tiempo de batallas infinitas por la dignidad.

¡PARTICIPA!

Te esperamos este martes 13 de enero a partir de las 2:00 pm en el Centro Simón Bolívar. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, planta baja, Caracas.

Nuestras manos no se detienen, nuestro presidente vuelve. ¡Venceremos!