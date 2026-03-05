Designan nuevas autoridades en la Villa del Cine, Amazonia Films y la Imprenta Nacional

 • 0 Comentarios

Vladimir Sosa fue designado como el nuevo presidente de la Fundación Villa del Cine y Amazonia Films, de acuerdo con la Gaceta Oficial N.º 43.325 citada este jueves por el Ministerio para la Cultura.

Texto: AVN

Sosa viene desempeñándose como presidente de la Fundación Cinemateca Nacional y cuenta con una amplia labor como profesor, cineasta y promotor del audiovisual venezolano.

Asimismo, fue designado como director de la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial Dimas Raúl Cazal, mediante la Resolución N. 022-2026.

Cazal es periodista y cumple funciones como viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro de Venezuela (Cenal).

"Portal: Sinfonía para el Tambor" estrena documental que consagra 27 años de herencia musical afrocaribeña

marzo 4, 2026

CNAC impulsa el talento audiovisual con talleres de escritura creativa y dirección de fotografía

marzo 4, 2026

Documental venezolano "Guiomar Narváez en amor sostenido" triunfa en el FemiFest Guadalupe

marzo 4, 2026

Venezuela celebra 129 años de cine con el lanzamiento del Plan Nacional de Cinematografía 2026-2031

enero 29, 2026

“Hacer cine es hacer cultura, es apostar por nuestra identidad”: Ignacio Márquez estrena “Caimanes de la Galaxia”

enero 28, 2026

Maestros de la pantalla serán homenajeados en el 129° aniversario del cine venezolano

enero 27, 2026

Otorgan Orden Francisco de Miranda post-mortem a Donald Myerston por su invaluable legado al cine infantil venezolano

enero 24, 2026

Centro de Arte David Suárez de Puerto La Cruz celebrará el Día Nacional del Cine

enero 21, 2026

Venezuela celebra inauguración del Festival de Mercado de Cine Latinoamericano (Mecla) en La Habana

diciembre 7, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios