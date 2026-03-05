Designan nuevas autoridades en la Villa del Cine, Amazonia Films y la Imprenta Nacional

Vladimir Sosa fue designado como el nuevo presidente de la Fundación Villa del Cine y Amazonia Films, de acuerdo con la Gaceta Oficial N.º 43.325 citada este jueves por el Ministerio para la Cultura.

Texto: AVN

Sosa viene desempeñándose como presidente de la Fundación Cinemateca Nacional y cuenta con una amplia labor como profesor, cineasta y promotor del audiovisual venezolano.

Asimismo, fue designado como director de la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial Dimas Raúl Cazal, mediante la Resolución N. 022-2026.

Cazal es periodista y cumple funciones como viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro de Venezuela (Cenal).