“Portal: Sinfonía para el Tambor” estrena documental que consagra 27 años de herencia musical afrocaribeña

Manuel Moreno y Mónica Mancera, directores de la agrupación Herencia Patarrumba, anunciaron en el Noticiero Cultura al Día el estreno mundial de la pieza audiovisual este viernes 6 de marzo en la Cinemateca Nacional, un viaje sinfónico que por primera vez coloca al tambor venezolano como protagonista absoluto.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) /Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

La Caracas Afrourbe se prepara para vibrar al ritmo de la memoria ancestral. Este viernes 6 de marzo, a las 4:00 de la tarde, la Cinemateca Nacional, ubicada en la Plaza de los Museos, será el escenario del estreno mundial de Portal: Sinfonía para el Tambor, una obra audiovisual que documenta el histórico encuentro entre la agrupación Herencia Patarrumba y el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.

La periodista Angie Vélez recibió en los estudios del Noticiero Cultura al Día a Manuel Moreno, director y creador del grupo, y a Mónica Mancera, productora general, quienes compartieron los detalles de este evento que promete ser un hito en la música venezolana. “Mira, mucha emoción, mucha emoción, convicción, fe, agradecimiento sobre todo a nuestros ancestros”, expresó Moreno al iniciar la conversación, celebrando las más de dos décadas de trayectoria de un proyecto que nació el 10 de enero de 1999 en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Un hito mundial: La sinfonía que honra a la madre África

La propuesta de Portal surge de la colaboración con el maestro Pablo Castellano y en el marco del 13º Festival de Percusión Internacional organizado por Acuarius Zambrano. Lo que hace único este estreno, según explicaron los invitados, es su concepto: una pieza sinfónica donde el tambor deja de ser un mero acompañante para convertirse en el eje central.

“Hemos estado averiguando y hasta ahora la información, por lo menos en Venezuela, Latinoamérica, Europa, Norteamérica, Canadá, no se ha hecho una obra sinfónica donde se exalte el valor del tambor como tambor”, destacó Manuel Moreno, subrayando la originalidad del proyecto. La obra no solo integra violines, cellos, contrabajos, cornos y fagots, sino que lo hace para rendir tributo. “Occidente abraza y tributa a la madre África, eso es portal”, sentenció.

El espectáculo, que se estrena en formato de video concierto en la gran pantalla de la Cinemateca, recoge la presentación en vivo realizada el 27 de septiembre de 2025. Será una oportunidad para presenciar cómo la música clásica envuelve y exalta la espiritualidad de los tambores, abriendo un “portal” a la identidad, a la María Lionza, a José León Hernández y a la diversidad cultural venezolana.

Patarrumba: el ritmo que nació en Patanemo para el rumbero

Durante la entrevista, Manuel Moreno explicó la esencia del Patarrumba, el género musical creado por la agrupación y que es la columna vertebral de esta sinfonía. Se trata de una innovación rítmica que fusiona el golpe de Patanemo, en el estado Carabobo, con la estructura bailable de la rumba, pero utilizando una instrumentación radicalmente distinta a la salsa tradicional .

“Es una propuesta que tiene que ver con que es el patarrumba el hermano de la salsa, pero se toca con los tambores nuestros. No hay tumbadora, no hay bongó, no hay timbal, no hay el ensamble cubano, sino el ensamble nuestro”, aclaró Moreno. La base rítmica se sostiene en tambores cumacos y clarines, cuatro campanas, la macuaya y la batería criolla, una creación original de Herencia . Es, en palabras de su director, “una música bailable” que refleja la versatibilidad sonora de Sudamérica.

La entrada al portal: Tambores, ritual y comunidad

Mónica Mancera invitó al público a vivir una experiencia sensorial completa. La cita es este viernes a las 4:00 p.m. en la Cinemateca Nacional, y la recomendación es llegar con el espíritu abierto. “Lo primero es que lo vamos a recibir con tambores. En su entrada van a escuchar para recibir esa energía”, adelantó Mancera, sugiriendo que quienes asistan pueden llevar sus instrumentos para sumarse al repique.

Además de la proyección, los asistentes podrán conocer más sobre la historia de la agrupación a través de un documental especial que cuenta el origen de Herencia, desde sus inicios en la UCV hasta su consolidación como embajadores de la venezolanidad. El evento también servirá como plataforma para el lanzamiento de una campaña de socio comunitario, donde con una colaboración de tres dólares los asistentes recibirán un souvenir digital con seis temas inéditos de la agrupación, con el fin de seguir produciendo y llevando el concierto a las comunidades de San Agustín, La Pastora y Antímano.

Una producción de lujo con miras internacionales

En una primicia exclusiva para el Noticiero, se reveló que la producción del documental corre a cargo de Humana Cine, liderada por los hermanos Yegres, recientemente nominados al Oscar por la película Alí Primera. También participan el cineasta Héctor Puche (director de *El Cocuy*) y jóvenes realizadores de Muñeco Producciones, demostrando una alianza generacional en torno al tambor .

Manuel Moreno y Mónica Mancera hicieron un llamado a las autoridades nacionales, al ministro de Cultura Ernesto Villegas, a la viceministra Karen Millán, a la alcaldesa Carmen Meléndez y al viceministro para África Yuri Pimentel, para que acompañen este evento que enmarca la reivindicación de las diásporas africanas y la exaltación de los valores ancestrales.

Coordenadas para no perderse el portal

La cita es entonces este viernes 6 de marzo a las 4:00 p.m. en la Cinemateca Nacional (Plaza de los Museos, Museo de Bellas Artes). La entrada es abierta a todo público que desee cruzar este portal sonoro. Para quienes no puedan asistir de manera presencial, el estreno también será transmitido simultáneamente a través del canal de YouTube Herencia Patarrumba.

“Nos vemos el día viernes. Vayan, por favor, de corazón. Anótenlo y compártanlo porque es un estreno mundial”, concluyó Mancera, mientras Manuel Moreno invitaba a vestir de blanco y rojo, a llevar tambores y a prepararse para una tarde donde “el tambor es el protagonista”.