Jinán Al-Shereidah Narváez: “El cine ha sido el encuentro de todas las artes por las que he transitado”

La directora venezolana conversó en el Noticiero Cultural Día sobre su ópera prima “Guiomar Narváez en amor sostenido”, documental que acaba de obtener el Premio del Jurado Fémin’Îles en FemiFest Guadalupe 2026, y que retrata la vida de su madre, la emblemática pianista y Premio Nacional de Música.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez/ Fotos: Redes Sociales

Escucha la entrevista aquí:

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Noticiero Cultural Día dedicó un programa especial para celebrar el genio y la constancia de la mujer venezolana en las artes. Y qué mejor motivo de orgullo que el reciente triunfo internacional del documental venezolano “Guiomar Narváez en amor sostenido”, dirigido por Jinán Al-Shereidah Narváez, que obtuvo el Premio del Jurado Fémin’Îles en la 30ª edición del FemiFest Guadalupe, un festival caribeño dedicado al cine de autor con mirada femenina .

La realizadora audiovisual, hija de la maestra Guiomar Narváez, conversó con la periodista Angie Vélez en su primera entrevista en Caracas tras recibir el galardón. “Es un grato honor. Esta es mi primera entrevista así, en la que escucho una introducción tan bonita como la que acabas de darme”, expresó una emocionada Jinán al inicio de la conversación.

Un título que es “poesía semántica”

El documental, cuyo título Guiomar Narváez en amor sostenido fue descrito por la conductora como “una joya semántica”, surgió de manera inesperada durante la pandemia. “Fue un título que fue surgiendo. Lo trabajé un poquito con Chuchito Sanoja, que es el productor asociado, pero sobre todo es mi amigo, es amigo de nuestra familia”, reveló la directora.

Fue precisamente Sanoja quien la impulsó a registrar la obra de su madre, inicialmente como un material de archivo básico. “Nunca pensé que iba a ser una película para cine, ni que iba a escribir un guión, ni que iba a ser stop motion, ni que iba a volver a la música. Ha sido toda una sorpresa tras otra”, confesó.

La mirada de la hija detrás de la cámara

Al ser consultada sobre cómo manejó la dualidad de ser directora e hija de la protagonista, Jinán fue enfática en señalar que esa separación es imposible y, además, no deseable. “Es algo que convive, es imposible separarlo y creo que no debe separarse porque justamente en esa sensibilidad tú escoges un plano o pides que algo no se grave porque estás protegiendo el personaje que es tu mamá”, explicó.

La directora destacó que durante el rodaje, su madre tenía 85 años (hoy tiene 88), lo que añadía una capa adicional de cuidado y sensibilidad al proceso. “Nunca lo separé, me resulta natural. Lo que sí es importante es tener la disciplina, tomar decisiones técnicas, estratégicas, estéticas, para que el resultado sea coherente”.

Una estirpe de mujeres músicos

El jurado del FemiFest Guadalupe, compuesto por mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, destacó que la obra es “una hermosa obra cinematográfica sobre una estirpe de mujeres, todas ellas músicos, que se transmite de generación en generación” . Para Jinán, esta mirada reconfiguró su propia percepción de la película.

“Me has dado un golpe bajo. Mi abuela Lucía, mi papá (le decíamos) Doña Luz, la película está dedicada a mi abuela y a mi padre”, confesó visiblemente emocionada. La directora explicó la conexión genética y espiritual con su abuela Lucía Malavé, quien fue cantante lírica, solista estrella del Orfeón Lamas y pianista . “Hay una conexión potente con mi abuela Lucía. Era una artista completa, un personaje inolvidable, determinante”.

Sobre el reconocimiento del jurado, Jinán reflexionó: “Me sacudió porque no tenía la intención, no esperaba en lo absoluto que esa fuera la mirada de la película. Eso reconfiguró mi mirada de la película y de mí misma”.

El piano venezolano: una lucha de toda una vida

La obra participan figuras de la talla de Leonel Ruiz y Chuchito Sanoja, quienes aportan sus testimonios y ejecuciones musicales. Jinán destacó especialmente la generosidad de Ruiz: “En la película, Leonel nos da el honor de dar un testimonio muy importante sobre mi mamá porque él dice una frase muy bella y generosa: ‘El piano venezolano sin Guiomar Narváez pudiera haber desaparecido’. En el gremio musical no todos somos generosos”.

La directora recordó la lucha incansable de su madre: “Yo de niña recuerdo tanto a mi mamá pelear, pelear con su dulzura pero pelear por su causa. Ella logró que fuese obligatorio que en los conciertos de grado de los conservatorios venezolanos hubiese una obra musical venezolana, porque el pensum era sumamente eurocéntrico” .

Sobre Chuchito Sanoja, Jinán expresó un cariño especial: “Hablar de Chuchito es de las cosas más lindas para la película. Él hace un rol como de hermano, es mi mentor. Es hijo de mujeres músicos, nieto, viene de una estirpe de músicos impresionante también”.

Los próceres de la música venezolana

La película rinde homenaje a cinco celebridades de la música venezolana que tuvieron una vinculación especial con Guiomar: Vicente Emilio Sojo, María Luisa Escobar (quien fue su madrina de bautismo), Inocente Carreño, Aldemar Romero y Morella Muñoz (quien presentó a sus padres en Viena) . “Mi hermana dice que son próceres y tiene razón. A ellos se les rinde un homenaje simbólico que quedó bellísimo en la película. Ha sido delicioso trabajar con esa música de ellos porque es música que digo que es mi tetero”, compartió Jinán.

El apoyo del CNAC y la formación cinematográfica

La directora destacó el papel fundamental del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) en la realización del documental. La película fue realizada gracias a la Convocatoria Pública en Venezuela del CNAC, a través de la cual obtuvo financiamiento para su desarrollo de guion y producción .

“El CNAC ha sido para mí escuela de aprendizaje, de formación y el abrazo, el sostén para orientarme en cada mínimo detalle sobre cómo abordar una convocatoria pública”, afirmó. Jinán reveló que cursó ocho talleres en un año en el CNAC, una experiencia que definió como un “máster de paciencia, energía y tenacidad” . “Aunque me gradué de Artes en la UCV y había realizado trabajos documentales audiovisuales, desconocía la experiencia del cine, que es como las grandes ligas. Retomar el estudio después de mucho tiempo me volvió a la vida”, confesó.

El recorrido internacional y próximos estrenos

La película culminó en octubre de 2025 y obtuvo su certificado de obra nacional cinematográfica, para luego iniciar el necesario recorrido de festivales internacionales . Actualmente cuenta con dos selecciones oficiales: FemiFest Guadalupe (donde resultó ganadora) y el Latino & Native American Film Festival en Estados Unidos, además de más de 30 postulaciones en curso .

“Este recorrido es fundamental para darle oportunidades a la película, para que obtenga premios y que la vean en el mundo. Esos laureles son la muestra de que una película es buena”, explicó Jinán. El estreno en salas de cine venezolanas está previsto para después de este recorrido internacional, posiblemente a finales de 2026.

Un mensaje en el Día Internacional de la Mujer

Para cerrar la entrevista, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Jinán ofreció un mensaje sobre el legado de su madre y la importancia del arte: “La música es una salvación, el arte es una salvación, es una medicina. Nosotros vivimos en un planeta totalmente convulsionado y el camino del arte no es fácil, pero mi madre tuvo la determinación. La primera frase de la película dice: ‘Hay personas que vienen al mundo con la certeza de un propósito’. Mi mamá nació para ser pianista, para ser músico, maestra”.

La directora hizo un llamado a las madres y cuidadores: “Que le den el regalo maravilloso de la música a esos niños que están naciendo. Que los formen con música que llene su espíritu, música extraordinaria, venezolana e internacional, universal, que alimente un espíritu elevado”.

Finalmente, invitó al público a seguir las redes sociales del documental en Instagram como @guiomarnarvaezlapelicula, donde publicarán novedades sobre el recorrido internacional y el futuro estreno en Venezuela.

“Venezuela es un país extraordinario. Nosotros tenemos la obligación de rescatar lo positivo de nuestro país, de nuestra cultura”, concluyó Jinán Al-Shereidah Narváez, celebrando el poder de la mujer venezolana en las artes y la cultura.

Datos clave del documental:

– Título: Guiomar Narváez en amor sostenido

– Directora: Jinán Al-Shereidah Narváez

– Protagonista: Guiomar Narváez (88 años), Premio Nacional de Música, creadora del movimiento “El Piano Venezolano”

– Producción: Financiado por el CNAC a través de convocatoria pública

– Premios: Premio del Jurado Fémin’Îles en FemiFest Guadalupe 2026

– Selecciones oficiales: FemiFest Guadalupe (Francia), Latino & Native American Film Festival (Estados Unidos)

– Redes sociales: @guiomarnarvaezlapelicula