Caracas inaugura ruta turística en honor a José Gregorio Hernández

La Corporación de Turismo de Caracas inauguró este Jueves de Semana Santa, un recorrido especial dedicado a José Gregorio Hernández, santo de la Iglesia Católica y médico de los pobres, con una ruta que permite explorar su vida.

Texto: CiudadCCS

El recorrido toma inicio en la iglesia de La Candelaria y culminará en la parroquia La Pastora, y para ello el organismo dispone transporte gratuito para facilitar el traslado de todos los feligreses interesados.

A lo largo de la jornada se realizarán visitas estratégicas a la plaza La Candelaria, el Santuario de Nuestra Señora de La Candelaria y la plaza Urdaneta, asimismo se recorrerá la capilla del hospital Vargas de Caracas y la iglesia de la Divina Pastora. Finalizando el trayecto con paradas de alto valor en la esquina de Amadores y la Casa-Museo del Dr. José Gregorio Hernández.

El punto de salida para esta experiencia es la esquina de Traposos, con una duración estimada de tres horas y se efectuará hasta el próximo domingo 5, contando con dos turnos de salida, el primero a las 10:00 a.m. y el segundo a la 1:00 p.m.

La presidenta de Corpoturismo, Cecilia Requena, subrayó que esta jornada busca resaltar la belleza de la capital y sus tradiciones religiosas, formando parte de la Ruta de los Siete Templos.