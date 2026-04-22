Aprende a dominar la cámara de tu celular: Taller gratuito de fotografía móvil en el CENAF

En una nueva emisión del “Noticiero Cultural al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Angie Vélez conversó con Fanexys Tezara, tallerista del Centro Nacional de la Fotografía (CENAF) , quien compartió todos los detalles sobre el taller de fotografía con dispositivos móviles que ofrece esta institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura .

Un taller para todos los públicos

El taller de fotografía para dispositivos móviles está dirigido al público general, desde jóvenes de catorce años hasta adultos y personas mayores. La formación es completamente gratuita y se imparte mensualmente en la sede del CENAF .

“El taller está dirigido al público general, desde chicos de catorce años hasta jóvenes adultos, adultos, personas mayores”, explicó Fanexys Tezara durante la entrevista.

¿Qué se aprende en el taller?

La tallerista detalló que el objetivo principal es enseñar a los participantes a manejar la cámara de sus dispositivos móviles, más allá de la función automática. El contenido incluye:

Técnicas fundamentales:

– El modo profesional de los celulares: Basado en el “triángulo de la exposición”: ISO, apertura y velocidad

– Ángulos de toma: normal, picado (de abajo hacia arriba) y contrapicado (de arriba hacia abajo)

– Composición fotográfica: Uso del color, simetría y encuadre

– Consejos para cuidar la óptica del celular y limpiarla adecuadamente

“Lo que me gusta es enseñar a las personas a manejar la cámara de sus dispositivos móviles, el modo profesional, que está basado en la mayoría de los celulares. Eso viene de las cámaras fotográficas” , señaló Tezara.

Una de las recomendaciones más prácticas que comparte en el taller es evitar guardar el celular en lugares húmedos o donde la óptica pueda dañarse, así como limpiar el lente con un paño especial y no con la ropa.

También se aborda la historia de la fotografía, desde la cámara oscura y los descubrimientos de Nicéphore Niépce y Louis Daguerre hasta la evolución que ha permitido que hoy, con un simple toque en la pantalla, se pueda capturar una imagen.

¿Por qué es importante dominar estas técnicas?

Fanexys explicó que no todas las personas tienen acceso económico a una cámara profesional, pero casi todos tenemos un teléfono celular a mano, ya sea de baja, media o alta gama.

“Siempre recalco que es importante aprovechar el dispositivo que tengamos, no importa la edición ni la calidad del teléfono. Siempre queremos hacer fotos: vamos a la playa, a una parrilla, a un cumpleaños, a unos quince años” , afirmó.

Más allá de la estética, la fotografía móvil también cumple una función documental y periodística:

“Hay trabajo periodístico, trabajo en la calle en la cual vemos personas con distintos teléfonos haciendo entrevistas, haciendo fotografías periodísticas. Las fotografías cuentan historias, cuentan nuestra política, cuentan nuestra historia de Venezuela” .

Entre los consejos prácticos que se ofrecen en el taller está evitar “mutilar” a las personas en las fotografías: no cortar por el cuello, los codos, la cintura o los tobillos.

Ediciones y otros talleres disponibles

Fanexys Tezara tiene aproximadamente dos años y medio impartiendo talleres en el CENAF, los cuales se realizan mensualmente . Además del taller de dispositivos móviles, también dicta un taller de edición con la aplicación Snapseed.

El CENAF, que en 2026 celebra su 23° aniversario, tiene como principios fundacionales la decolonización de la imagen y la inclusión social. Solo en el año 2025, la institución certificó a más de 6.000 participantes en sus cursos y talleres, realizó 230 talleres de formación fotográfica y desarrolló 40 eventos fotográficos .

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones para el taller de dispositivos móviles son totalmente gratuitas y se realizan de manera previa y digital a través de las redes sociales y página web del CENAF:

– Instagram:@cenaf_ve

– Facebook: CENAF Fotografía

– Sitio web: cenaf.org.ve

En el perfil de Instagram se encuentra un enlace donde los interesados deben llenar sus datos personales. Una vez inscritos, se les registra en la lista de participantes y deben firmar su asistencia el día del taller.

Ubicación:

– Avenida Urdaneta, Centro Financiero Latino, piso 25, Caracas .

– Horario: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Contacto de la tallerista

Para conocer más sobre el trabajo fotográfico de Fanexys Tezarao estar al tanto de los próximos talleres, pueden seguirla en Instagram como @turquesafotografia.