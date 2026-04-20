Ministro Cazal en la Sociedad Bolivariana: El pueblo forjó el 19 de abril de 1810

En un acto conmemorativo por el 216° aniversario del movimiento independentista del 19 de abril de 1810, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó que esta fecha histórica no fue un hecho aislado de élites, sino “parte de un proceso popular, irreversible y emancipador que forma parte de la identidad de Venezuela”.

Texto y fotos: Elina Tineo

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, espacio emblemático recientemente restaurado, y contó con la presencia del general de brigada Pompeyo Torrealba Rivero, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela; la doctora Mireya Leal, presidenta de la Sociedad Bolivariana de Caracas; y el equipo directivo conformado por Eduardo Díaz, Elsie Torres y Claret Valles Rodríguez. Durante el acto se extendió un saludo especial a la doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta encargada. También participaron docentes, estudiantes, gestores culturales y miembros de la comunidad que se sumaron a esta celebración de la memoria patria.

El ministro Cazal recordó que la independencia se obtuvo con la participación decisiva de pardos, indios, mestizos y esclavos que nunca dieron tregua. Evocó el espíritu combativo del pueblo venezolano al destacar cómo Pablo Morillo, el general español que venció a Napoleón, llegó en 1815 convencido de pacificar el país en nueve meses, pero debió retirarse sin lograrlo.

“Hoy enfrentamos nuevas formas de agresión y sanciones, pero mantenemos la misma resistencia de siempre. No nos dejan tranquilos porque seguimos siendo ejemplo”, afirmó.

En el marco del Mes Mundial del Libro, el titular de Cultura enfatizó que la lectura y la cultura son “artillería para el pensamiento” y herramientas para construir conciencia crítica. “Así como Chávez bajó a Bolívar del pedestal y lo puso entre nosotros, debemos seguir moviendo los libros, moviendo la historia, para que el pueblo escriba, como protagonista, su relato”, señaló. Agradeció al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, por hacer posible la restauración del espacio que hoy acoge estas jornadas de memoria y lucha.

La intervención cerró con un llamado a la unidad y a la vigencia permanente de la gesta emancipadora: “La independencia no es una fecha en el calendario, es un compromiso diario”, aseveró.

Con vivas a Bolívar, a Chávez y al pueblo venezolano, el acto reafirmó que la cultura, la memoria y el espíritu combativo siguen siendo los pilares de una patria que se construye, día a día, desde las trincheras del pensamiento y la lucha popular.