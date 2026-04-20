Inició el Festival “Comuna, Cultura y Paz” en el Circuito Comunal Simón Bolívar de la parroquia Altagracia

En una acción orientada a consolidar la paz y la alegría como valores de convivencia, este lunes 20 de abril se realizó el lanzamiento del Festival de Calle “Comuna, Cultura y Paz” en el sector La Trilla de la parroquia Altagracia, en Caracas.

Texto: Prensa FMC

Esta iniciativa, impulsada por la Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial mediante el Sistema de Gobierno Popular y Comunal, se posiciona como un proyecto sociocultural alineado con la cuarta transformación del Plan de la Patria. El objetivo es fortalecer la organización cultural de los Consejos Comunales del Circuito Simón Bolívar, en una articulación entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital (GDC).

Durante la inauguración, Gabriela Simoza, directora ejecutiva encargada de la Fundación Misión Cultura, enfatizó que esta agenda dinamiza el territorio a través de las artes y responde a una instrucción directa de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, para fortalecer la convivencia, la unidad y la organización de los Comités de Cultura como pilares de la identidad nacional.

Por su parte, Carla Camacho, responsable del Gabinete de Geopolítica de Paz e Integración del GDC, proyectó esta iniciativa como un modelo de gestión piloto para ser replicado en todas las comunas de Caracas, gracias al rigor metodológico de su programación de talleres, seminarios y conversatorios.

Bajo el concepto de “festival-escuela”, la programación prioriza un componente pedagógico que va más allá de la exhibición artística. Tras una fase diagnóstica que incluyó tomas culturales y festividades de carnaval, el proyecto inició este lunes su ciclo formativo. La agenda incluye un taller de principios de producción de 24 horas (teórico-prácticas), que servirá de base para el desarrollo de quince talleres-montaje en disciplinas como circo, danza, teatro y narración oral.

El despliegue formativo abarcará nueve comunidades del circuito hasta el 17 de mayo. Posteriormente, el 20 de mayo dará inicio la fase comunitaria, donde los consejos comunales presentarán las muestras artísticas resultantes, integrando a las agrupaciones estables de la parroquia para garantizar el protagonismo popular.

El cronograma finalizará con la fase comunal, un encuentro de gran escala en puntos estratégicos que servirá de plataforma para el talento colectivo y la transformación territorial. Con el Festival de Calle “Comuna, Cultura y Paz” se afianza la unión entre la expresión artística y el poder popular, reafirmando el arte como una herramienta para la paz y la soberanía en el territorio.