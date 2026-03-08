Se realiza la Consulta Popular Nacional 2026 para elegir proyectos de la comunidad que serán financiados por el Estado

Este 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Venezuela no solo festeja a las féminas sino que las sigue empoderando al realizar en su honor la primera Consulta Popular Nacional de 2026, un método de gobierno directo que permite que sea el propio pueblo el que identifique y priorice las soluciones a sus necesidades más urgentes.

Texto: Diario Vea

Fue el 21 de enero de 2026, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la primera Consulta Popular se realizaría el 8 de marzo. Ese día, durante una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno, describió que en esta ocasión los proyectos a elegir se centrarán en dos dimensiones estratégicas: La Transformación Económica, enfocada en emprendimientos y proyectos productivos locales, y la Ciudad Humana, dirigida a obras de infraestructura, servicios y mejoras del hábitat.

Las Consultas Populares son un mecanismo creado e impulsado desde 2024 por el jefe de Estado constitucional, Nicolás Maduro Moros.

Proyectos postulados

Más de 36 mil proyectos comunales fueron cargados en la plataforma gestionada por la Sala Nacional del Sistema de Gobierno Popular, de cara a la primera consulta popular de 2026, a realizarse el 8 de marzo. En la jornada de este domingo participan 5.336 Comunas y Circuitos Comunales.

67 % de los proyectos populares seleccionados en los circuitos comunales, van para la Segunda Transformación (2T) del Plan de las 7 Grandes Transformaciones de la Patria, que está dedicado a las Ciudades Humanas para el Buen Vivir. El 33 % restante estará centrado en la Transformación Económica, es decir la T1, modernizar la economía; así lo informaba el 19 de febrero la mandataria encargada desde el Plan de Desarrollo del Corredor Vial Caracas-La Guaira, un eje activado en noviembre de 2025 por el jefe de Estado constitucional, Nicolás Maduro.

Mayor participación, más financiamiento

El 26 de febrero, la presidenta encargada anunció que las diez (10) primeras comunas con mayor participación de la juventud tendrán un proyecto financiado directamente el 8 de marzo. «Hoy tuvimos hace poco lo que fue algo inédito en nuestro país, la Consulta Popular de la Juventud, donde nos abrieron las puertas para que la juventud comunera empezara a hacer vida dentro de los consejos comunales de la comuna y empezar a soñar la ciudad, el edificio de la calle, el urbanismo, como lo quiere la juventud», dijo en un acto con el sector juvenil, citó en esa oportunidad Prensa Presidencial.

Consulta popular con mensaje de paz

La Consulta Popular debe llevar el mensaje de la paz en la que quiere seguir estando el país, dijo la mandataria encargada, el 6 de marzo, desde la Comuna El Maizal ubicada en el municipio Simón Planas, estado Lara. «(…) Que en esta primera cita, luego de la agresión militar del 3 de enero, le digamos al mundo: Venezuela sigue su curso de paz, tranquilidad, de desarrollo, buscando garantizar el futuro a los hijos e hijas de Venezuela, que serán los hijos y las hijas de Bolívar en el futuro», expresó.

Añadió que «esas angustias de Bolívar… Bolívar dijo: ‘mis angustias vivirán en el futuro’. Nosotros le tenemos que decir a Bolívar: ‘Padre libertador, tus angustias se resolverán en el futuro’, y para nosotros ese futuro es el presente, defendiendo la paz, la soberanía, la independencia y la libertad de Venezuela».

Ese día también destacó: «Estamos en un momento particular, el domingo tenemos una elección, el domingo el pueblo venezolano ejerce soberanía».

«Quiero que todos los venezolanos y venezolanas asistan, porque hay cinco mil 336 Circuitos Comunales, estamos incorporados nuevos circuitos, rumbo a la meta de los 6 mil circuitos comunales (…) Y que vayan y participen, y que lo que es una necesidad en servicios públicos, producto del bloqueo criminal que ha habido contra nuestra patria, y de lo que es una aspiración en proyectos productivos en la transformación económica, se convierta en una selección a través del voto de los venezolanos y venezolanas», invitó.

Ya son siete consultas populares desde 2024

Con la Consulta Popular de este domingo 8 de marzo, ya son siete (7) las celebradas desde 2024.

La primera Consulta Popular se realizó el 21 de abril de 2024, en 4.500 circuitos electorales en todo el país. En esa oportunidad fueron postulados más de 27 mil proyectos, los datos pueden ser leídos en la página web de MinComunas.

El 25 de agosto de ese año, se celebró la segunda consulta popular en 4.505 circuitos comunales. En esa jornada fueron postulados 30 mil 784 proyectos.

Las dos (2) consultas populares de 2025, representaron 2 mil 259 proyectos hídricos; mil 319 de vialidad; mil 239 de hábitat; mil 153 de electricidad; 873 de educación y 798 proyectos sanitarios, recordaba MinComunas, en su página web, el 31 de enero de 2025.

En 2025, Venezuela celebró cuatro Consultas Populares.

La primera de ella el 2 de febrero. En la jornada fueron postulados más de 36 mil proyectos en más de cinco mil circuitos comunales. En esa oportunidad los proyectos más votados estuvieron enfocados en soluciones a problemas de agua, educación, hábitat, electricidad, vialidad, salud, producción primaria, deporte, ambiente, transporte público, gas comunal, cultura, servicio conexos a las comunidades, estabilización de taludes, transformación industrial, telecomunicaciones, seguridad ciudadana, turismo, informaba dos (2) días después el presidente Maduro, refería Prensa Presidencial.

La Segunda Consulta Popular fue el 27 de abril, y fueron postulados más de 30 mil proyectos, con la participación activa de 5.338 Comunas y Circuitos Comunales, que comprenden 47.214 Consejos Comunales en todo el país, refería aquella vez MinComunas.

El 27 de julio, Venezuela vivió una jornada democrática sin precedentes, con la realización de la primera Consulta Popular Nacional de la Juventud.

La cuarta Consulta tuvo lugar el 23 de noviembre de 2025. Un día después, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, informaba en su programa Con Maduro +, que los cinco mil 336 circuitos comunales aprobaron 10 mil 672 proyectos en la jornada electoral.

«En el año 2025, este pueblo hermoso diseñó, propuso y aprobó con su voto, 33.743 obras para una inversión equivalente en bolívares a 337 millones de dólares, sin contar las obras públicas con la fundación de Juntos todo es posible», destacó el mandatario constitucional el 29 de diciembre de 2025, durante el lanzamiento del Plan Nacional de Siembra, en la Comuna «Por amor y lealtad de Chávez», ubicada en la parroquia Macarao, en Caracas.

El rol protagónico de la mujer

No es fortuito que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, haya sido escogido como el fecha para celebrar la primera Consulta Popular de 2026. El Ministerio del Poder Popular para las Comunas, señalaba el 25 de febrero de este año, en nota de prensa, que «las mujeres se encuentran a la vanguardia en cada uno de los proyectos comunales y en la consolidación del nuevo Estado Comunal, un modelo que desmonta el viejo esquema burocrático y se enfoca en la eficiencia colectiva».

El rol protagónico de las mujeres también está presente en áreas como el emprendimiento y la ciencia. Sobre el primero, decía el 25 de abril de 2025 el presidente Maduro, que de un millón 800 mil emprendimientos registrados hasta esa fecha, el 64 % era liderado por féminas. El 11 de febrero de 2026, la jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez, resaltó que la participación femenina en los proyectos científicos en Venezuela, alcanzó 53 % en el año 2025, cifra que supera por 20 puntos el promedio mundial de 33 %; así lo dijo en un acto en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.