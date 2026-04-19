VI Bienal del Sur “Pueblos en Resistencia” culminó exitosamente

Este sábado 18 de abril, se llevó a cabo el cierre de la VI edición de la Bienal del Sur “Pueblos en Resistencia: “El Poder de la Diversidad, en los espacios de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes (MBA), en Caracas.



Texto: Prensa Iartes / Fotos: Iartes

‎Mary Pemjean, viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, subrayó que la Bienal es un reflejo de un país creador “Esta fuerza cultural está en una resistencia activa; vemos a jóvenes que sueñan con un futuro”, afirmó, comprometiéndose a trabajar para que la próxima edición en 2027 sea aún más robusta.

‎Por su parte, Zacarías García resaltó que esta edición se enfocó en los países BRICS como símbolos de resistencia, calificando a la Bienal como la convocatoria más importante del país y el Caribe.

‎La artista Leonor Basalo elogió la gestión del Iartes en pro del arte plástico, mientras que la joven Georgina Palacios agradeció el acompañamiento brindado a los 23 artistas del Encuentro de Arte Emergente. Asimismo, el artista Frank Cisneros mencionó los avances en el Proyecto de Ley de las Artes, subrayando la importancia de reivindicar al sector.

‎Reconocimientos y Participación

‎Durante el evento, se otorgaron distinciones a artistas internacionales, entre ellos Reena Kallat Saini (India), Giselle Lucía Navarro (Cuba) y Eduardo Ekman Simões (Brasil), así como menciones especiales a representantes de Rusia, Ruanda, Irán y México. A escala nacional, se rindió un homenaje póstumo al fotógrafo Franklin Suárez y se destacó el proyecto “Fuga de Mérida”, y el trabajo del artista Eduardo Azuaje.

‎La VI edición de la Bienal del Sur consolidó una importante participación de 170 artistas en total, desglosados en 80 creadores nacionales y 25 invitados internacionales provenientes de 18 países de América Latina, África, Asia y Europa. Además, se presentó la muestra colectiva de fotografía “Venezuela tu mirada”, a cargo de Movilnet, que sumó el trabajo de otros 60 participantes.

‎Esta edición también rindió tributo a la trayectoria de maestros como Antonia Azuaje, Belén Parada, José Antonio Dávila, Juan Calzadilla y Manuel Espinoza. El público disfrutó de una amplia variedad de propuestas que abarcaron disciplinas como la pintura, escultura, performance, video arte, instalación, fotografía y arte textil, desplegadas en un circuito que integró los principales museos de la capital, incluyendo el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez (MEDI), el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes), el Museo de Bellas Artes (MBA) y el Celarg.

‎La Bienal también trascendió los espacios convencionales al conectar con el poder popular en los ejes comunitarios, llevando la experiencia artística a sectores emblemáticos como San Agustín (100% San Agustín), el 23 de Enero (Comuna Panal 21), Valle-Coche (Tiuna El Fuerte) y El Paraíso (Casona Cultural Eleazar López Contreras). De esta manera, el encuentro reafirmó su compromiso con la descentralización de la cultura y el reconocimiento de la identidad de los pueblos del Sur.

‎Durante el acto de clausura, se anunció la posibilidad de desarrollar un proyecto itinerante que contará con la participación de destacados artistas internacionales de esta sexta edición. Gracias a esta iniciativa, el público podrá seguir disfrutando de las obras de Amza Niyonzima (Nyambo MasaMara) de Ruanda-Sudáfrica, Vladimir Potapov de Rusia, Richard Barman y Reena Kallat Saini de India, Oslyn Whizar Toscano de México, Shadi Ghadirian de Irán, Eduardo Ekman Simões de Brasil y Giselle Lucía Navarro de Cuba.