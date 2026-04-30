Delcy Rodríguez anuncia aumento de ingreso mínimo mensual a $240 y pensiones a $70

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves el aumento del ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares mensuales. También anunció que los jubilados tendrán un aumento de 40%, quedando las pensiones en el equivalente a 70 dólares mensuales.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“El sector privado está exhortado a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior a los 240 dólares”, explicó la Jefa de Estado.

Delcy Rodríguez: A $240 aumenta el ingreso mínimo mensual

También anunció “un bono de reconocimiento profesional y académico a los sectores estratégicos del país”, del cual aún no se ha dado más información.

“Estos incrementos se pagarán de manera retroactiva a partir del día de hoy, 30 de abril”, añadió Rodríguez.

“Cuando yo veo a los trabajadores protestando, yo les digo: ‘¡tienen razón!’. Queremos mejores salarios para los trabajadores”, dijo Rodríguez. “Queremos recuperar plenamente el alcance de lo que significa el salario. ¡Claro que sí! Vamos entonces. Primer paso para poder garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras del país”.

Rodríguez también informó que sindicatos bolivarianos, de oposición y cámaras empresariales suscribieron un consenso de respeto de este ingreso mínimo integral, y pidió al ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, informar del acuerdo alcanzado entre los sindicatos del país, los trabajadores de Venezuela y el sector empresarial.

“Es un consenso entre todas las centrales sindicales: la Central Bolivariana, la CTV, la Central Sindical Independiente de Venezuela y las dos cámaras empresariales: Feedecámaras y Fedeindustria”, explicó el ministro.

Inspectorías de trabajo y formalización de los trabajadores

También señaló que “ha escuchado reclamos de los trabajadores, de que no son atendidos”, por lo que ha dado la instrucción al ministro de trabajo y a la ministra de economía y finanzas para recuperar las Inspectorías del Trabajo, para que las y los trabajadores puedan ser escuchados y defendidos. “La ley los asiste”, enfatizó.

“Tenemos que formalizar al trabajo, a los trabajadores y trabajadoras, para que puedan tener el amparo del Estado y el amparo de la Ley. Está muy bajo el nivel de formalización. Por eso, hemos visto distorsiones en el ingreso y las pensiones. ¡Tenemos que formalizarnos, es una tarea que no podemos postergar!”. Pidió el apoyo de las y los trabajadores del país, para ir a la formalización, al respecto de la jornada laboral “para que no haya abusos ni desviaciones” y para que se respeten sus derechos.

A la mesa de consensos laborales, le pidió trabajar en una convención colectiva en beneficio de los trabajadores. “Es el momento, es la hora de pensar en el futuro, de qué vamos a hacer en 2030, 2040 o 2050”, dijo.

Abuelos y abuelas

Sobre las pensiones, dijo: “¡No es suficiente! Nos falta mucho”. Pidió un plan de atención “para nuestros abuelos y abuelas. A partir de este momento quedan conformadas las Brigadas de Atención a los Abuelos y Abuelas“, a las cuales se incorporarán “los nietos voluntarios registrados en la Misión Venezuela Joven”.

También estarán conformadas por médicos comunitarios, especialistas del Instituto Nacional de Nutrición, madres cocineras y consejos comunales “para ir casa por casa, como hicimos con el Covid, para buscar las necesidades más sentidas de nuestros abuelos y nuestras abuelas”. Se equiparán las Salas de Rehabilitación Integral, para dar mejor atención integral.

50% de aumento con respecto a 2025

Se trata de un aumento de 26% con respecto a lo aumentado en marzo de 2026, y de 50% si se compara con el ingreso mensual de mayo de 2025.

El pasado mes de marzo de 2026, la presidenta encargada aumentó el bono de guerra de 120 a 150 dólares mensuales, lo que colocó el ingreso mínimo mensual en 190 dólares.

En abril de 2025, el presidente Nicolás Maduro colocó el ingreso mínimo mensual en 160 dólares.