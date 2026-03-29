Rescatados sanos y salvos los ocho técnicos que habían quedado atrapados en el túnel del embalse Turimiquire

A través de un comunicado publicado por el Ministerio del Poder Popular par la Comunicación e Información, se informó que fueron rescatados sanos y salvos los ocho técnicos especializados que habían quedado aislados en el Túnel Trasvase Guamacán del embalse Turimiquire, en el estado Sucre, donde se trabaja desde hace 37 días para reabrir el túnel y restablecer el suministro de agua al pueblo sucrense.

Señala el comunicado:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa el éxito de la operación de rescate ejecutada en el sistema hídrico del Turimiquire, donde fueron rescatados sanos y salvos los ocho técnicos especializados que habían quedado aislados en el Túnel Trasvase Guamacán, quienes cumpliendo los más altos valores de su servicio trabajando por la recuperación del suministro de agua en la región oriental, vieron comprometidas sus vidas. La respuesta inmediata del Estado venezolano permitió activar un despliegue conjunto de alto nivel, encabezado por los organismos de seguridad y atención de emergencias. La articulación interinstitucional, bajo estándares técnicos internacionales, fue clave para ejecutar una operación precisa que garantizó la extracción segura de todo el personal comprometido. Este resultado reafirma la capacidad de respuesta, el profesionalismo y la cohesión de las instituciones venezolanas ante situaciones de riesgo, así como el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de la vida y la seguridad de quienes se comprometen a través de su sacrificio personal al servicio público. Caracas, 29 de marzo de 2026.

El pasado 22 de febrero, un derrumbe aparentemente causado por un sismo obstruyó el túnel de trasvase Guacamán de la represa del Turimiquire, de 12 kilómetros de longitud, afectando el suministro regular de agua potable de cientos de miles de personas en Cumaná y otras poblaciones del estado Sucre, y también en partes del estado Nueva Esparta.

Desde entonces, el gobierno nacional y regional ejecutan trabajos con carácter de urgencia para remover sedimentos y obstáculos en el túnel trasvase, con la participación de un consejo científico especializado y apoyo técnico para la desobstrucción. Igualmente, se han movilizado camiones cisterna desde otros estados para ayudar a suministrar el vital líquido a las comunidades sucrenses.

El día de ayer, medios privados informaron que varios trabajadores habían quedado atrapados dentro del túnel.