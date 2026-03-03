Filven Miranda se realizará en el centro comercial La Cascada en Carrizal 🗓

‎El estado Miranda vivirá un momento histórico con la realización, por primera vez, de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Miranda, en el municipio Carrizal. El evento transformará los espacios del Centro Comercial La Cascada en un punto de encuentro para lectores, escritores, estudiantes y amantes de la cultura.

Texto: Nota de prensa

‎La Feria Internacional del Libro de Venezuela continúa expandiendo su alcance en el país y en esta oportunidad convierte a Carrizal en escenario de una experiencia literaria que promete reunir historias, conocimiento y talento nacional. Durante dos días, los asistentes podrán sumergirse en un universo de libros, presentaciones y actividades culturales que celebran el poder de la palabra escrita. ‎

‎La cita será este 6 y 7 de marzo en el Centro Comercial La Cascada, donde la magia de la lectura se conectará con el corazón mirandino. La feria no solo representa una vitrina editorial, sino también un espacio para fortalecer el hábito lector y el intercambio cultural en la región.