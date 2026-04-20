“Cuentos con Corazón de Arepa”: Una travesía por Venezuela en el Teatro San Martín

La agrupación La Puerta Laboratorio Teatral, bajo la dirección de Yahaira Gangoo, celebró el pasado fin de semana una función especial en el Teatro San Martín, presentando la obra “Cuentos con Corazón de Arepa”, un homenaje a las tradiciones y la identidad venezolana.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Juan Cano

Puede escuchar la entrevista aquí:

En una entrevista realizada el viernes previo a las funciones en el “Noticiero Cultural al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista,Angie Vélez conversó con Yahaira Gangoo, directora de La Puerta Laboratorio Teatral, quien compartió los detalles de la puesta en escena que se presentó durante el fin de semana en el Teatro San Martín.

¿De qué trata “Corazón de Arepa”?

Yahaira explicó que la obra es una adaptación del cuento de Marisa Banini, incluido en la recopilación “Leer a Orillas del Cielo” de Laura Antillano, publicada por El Perro y la Rana. “Corazón de Arepas” narra la historia de una muchacha excepcionalmente bondadosa y la travesía de un personaje misterioso en busca de ese amor sincero.

“Es una historia muy bonita porque es cómo se pobló Venezuela y por qué su gente es así. Cariñosa, amable, buena gente”, comentó Gangoo.

El personaje principal realiza un recorrido por todo el país para encontrar a una novia que sepa quererlo a él, a su familia y al mundo entero, lo que permite un viaje escénico por las diversas tradiciones nacionales.

Un recorrido por las tradiciones nacionales

A lo largo de los 45 minutos de la función, el público se encontraba con personajes y situaciones representativas de diversas regiones. La obra incluyó referencias como:

– Los llaneros en un contrapunteo.

– La celebración de la Zaragoza.

– La preparación de la Cruz de Mayo en el oriente del país.

– La presencia de “La Negra Isidora”.

– La locura y el jolgorio de los locainas en Mérida un 28 de diciembre.

– La Parranda de San Pedro en el Distrito Capital.

La directora destacó que, a lo largo de 14 años de trayectoria, la agrupación ha ido adaptando el repertorio para incluir la diversidad de tradiciones del país.

Una experiencia participativa

La obra no solo era para observar, sino para vivir. Con una duración de 45 minutos, “Cuentos con Corazón de Arepa” fue diseñada para ser una experiencia participativa, invitando al público a formar parte de las tradiciones.

“Muchas de las tradiciones tienen que ver con las diversiones propias de nuestra cultura y en las diversiones tiene que estar el pueblo”, afirmó Gangoo.

Sobre la agrupación

La Puerta Laboratorio Teatral es una agrupación originaria de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Se dedica principalmente al teatro infantil y a las infancias, buscando un teatro necesario donde el niño se encuentre con su identidad y consigo mismo. Han recorrido el país con montajes como “Guerreros de Zaperoco”, de Guto Greco, y han recopilado historias de sus viajes para crear espectáculos de narración oral mezclados con teatro y títeres.

Funciones y detalles de la presentación

Las funciones de “Cuentos con Corazón de Arepa” se realizaron el pasado fin de semana en el Teatro San Martín.

– Lugar: Teatro San Martín (Avenida San Martín, frente al Centro Comercial Los Molinos).

– Entradas: Se vendieron en la taquilla del teatro el mismo día de la función, con un costo de 1.500 bolívares y una oferta de dos entradas por 2.500 bolívares.

Yahaira extendió la invitación a través las redes sociales: @yajagangoo y @lapuertalabteatral en IG para estar atentos a las futuras funciones de la agrupación.