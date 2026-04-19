Conmemoraron los 216 años del 19 de Abril de 1810 con acto solemne en el Panteón Nacional

Con un acto solemne y la izada del tricolor nacional en el Panteón Nacional, en Caracas, el pueblo venezolano conmemoró este domingo 19 de abril los 216 años de la Proclamación de la gesta independentista de 1810.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Cortesía Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

La ceremonia contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, junto a otras altas autoridades del Ejecutivo Nacional, quienes rindieron honores a una de las fechas más significativas en la historia patria.

Actos en el Panteón Nacional conmemorando el 19 de abril de 1810

El 19 de abril de 1810 marcó el inicio del proceso de independencia de Venezuela, cuando el pueblo de Caracas desconoció la autoridad del imperio español y dio paso a la conformación de una Junta de Gobierno, sentando las bases de la emancipación nacional.

Bajo el cielo caraqueño, el tricolor ondea con la fuerza de más de dos siglos de historia, y al recordar aquel 19 de abril se reconoce la valentía del pueblo venezolano y su voluntad inquebrantable de ser libres y soberanos.