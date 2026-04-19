Embajada de Venezuela en España denuncia discurso de odio y violencia de género emitidos en un acto en Madrid este sábado

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España rechazó, a través de un comunicado, las expresiones contenidas en un “discurso de odio” ofrecido por el ciudadano Carlos Baute, durante un acto público organizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la participación de la dirigente venezolana María Corina Machado.

Texto: Agencias

En el acto, la multitud coreó la frase racista “¡Fuera la mona!” en contra de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que también fue repetida desde la tarima por Carlos Baute. Esto generó un duro debate en redes sociales, y una gran cantidad de personas de todas las tendencias políticas repudiaron estas expresiones.

El texto oficial subraya que Venezuela es una nación mestiza, forjada en la diversidad, lo que no solo define la identidad de la nación suramericana, sino que constituye uno de los pilares éticos de su convivencia como pueblo.

A continuación, el comunicado íntegro:

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España se dirige a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad histórica y ética, a propósito de las expresiones recientemente emitidas en un acto público en la ciudad de Madrid por el ciudadano Carlos Baute, las cuales constituyen una manifestación inaceptable de discurso de odio.

Venezuela es una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas. Esa condición no solo define nuestra identidad, sino que constituye uno de los pilares éticos de nuestra convivencia como pueblo. Cualquier intento de degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad representa una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano.

El ideario de nuestro Libertador, Simón Bolívar, se levanta precisamente contra toda forma de dominación, exclusión y desprecio entre los seres humanos. Por ello, el uso de expresiones que evocan prácticas históricas de deshumanización y racismo no solo es moralmente reprochable, sino políticamente regresivo y profundamente contrario a los valores que defendemos como nación.

En ese sentido, esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio, y a todas aquellas personas que hayan podido sentirse ofendidas por dichas declaraciones. Tales palabras no representan al pueblo venezolano ni a su cultura, caracterizada por el respeto, la solidaridad y la dignidad humana.

Es aún más grave cuando este tipo de expresiones se dirigen contra una mujer, pues configuran una forma de violencia política basada en misoginia y racismo que no puede ser relativizada bajo ninguna circunstancia. Llamar “mona” a una mujer constituye un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos y con los estándares mínimos de convivencia democrática. Venezuela denuncia categóricamente estos hechos y reafirma que sus mujeres, como figuras históricas y políticas, no pueden ni serán objeto de discursos de odio, venga de donde venga.

Asimismo, denunciamos con firmeza cualquier forma de instrumentalización del espacio público para la difusión de mensajes de odio, exclusión o violencia simbólica.

Venezuela reafirma su compromiso con la defensa de los valores universales de igualdad, respeto y justicia, así como con la promoción de una convivencia basada en el reconocimiento de la diversidad como riqueza y no como motivo de discriminación.

Madrid, 19 de abril de 2026

Gladys Gutiérrez Alvarado

Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España