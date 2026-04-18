La 21.ª Filven recorrió los 24 estados del país

La 21.ª Filven llegó a todo el país con el libro y la lectura como herramientas claves para promover el pensamiento crítico, la cultura nacional y la preservación de la paz. La celebración de esta gran fiesta literaria inició en Caracas y se extendió por los 24 estados del territorio nacional con la ruta regional, que acaba de culminar exitosamente.

Prensa Cenal

El punto de partida de esta ruta fue Tumeremo, capital administrativa de la nueva entidad territorial Guayana Esequiba, en un acto de reafirmación de la soberanía sobre el Esequibo. El encuentro con la palabra continuó sucesivamente en Zulia, Aragua, La Guaira, Falcón, Mérida, Nueva Esparta, Amazonas, Táchira, Lara, Sucre, Portuguesa, Barinas, Carabobo, Cojedes, Miranda, Apure, Delta Amacuro, Anzoátegui, Yaracuy, Bolívar, hasta instalarse la Filven con actividades simultáneas en Guárico, Trujillo y Monagas, estados con los que cerró su edición número 21 en marzo de este año.

Bajo el lema Leer humaniza, presentaciones de libros, conversatorios, recitales, talleres, dinámicas infantiles y juveniles y la puesta en escena de diversas agrupaciones culturales congregaron a editoriales públicas, privadas e independientes, libreros, escritores, lectores, cultores, artistas y público en general para el reconocimiento de la literatura, la promoción de la lectura y la escritura, el intercambio de ideas y la reflexión.

La programación abarcó temas relacionados con la memoria histórica, la diversidad cultural de Venezuela, la defensa de la soberanía, la conciencia y resistencia popular, el rescate de las lenguas originarias y el acercamiento de los jóvenes al imaginario literario latinoamericano, entre otros aspectos.

Dentro de las novedades literarias dadas a conocer se hallaron las de El perro y la rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana y Biblioteca Ayacucho, editoriales adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

La edición 21 de la Filven rindió homenaje a escritores regionales para visibilizar las voces literarias que se van construyendo en cada localidad del país, junto a tributos a los escritores nacionales Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.

De esta manera, la Filven, organizada por el MPPC a través del Centro Nacional del Libro (Cenal), con apoyo en las regiones de los Gabinetes Estadales de Cultura y autoridades locales, exaltó el talento venezolano promoviendo la lectura para todas y todos.

Tras el éxito de los capítulos regionales de la 21.ª Filven se abren los preparativos para la organización de la 22.ª edición de esta gran fiesta de las letras y la cultura.