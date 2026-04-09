Vida y obra de Conny Méndez se honrará en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera 🗓

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Misión Cultura, invita a toda la comunidad caraqueña a una jornada llena de alegría y venezolanidad para conmemorar los 128 años del natalicio de la inolvidable Conny Méndez.

Prensa FMC (Luis Rebolledo)

Este merecido homenaje a una de las artistas más polifacéticas de nuestra historia se llevará a cabo en los hermosos y renovados espacios del Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (antiguo Cuartel San Carlos), ubicado en la parroquia Altagracia, este sábado 11 de abril a partir de las 4:00 p.m. con entrada libre.

El evento central se enfocará en resaltar la faceta musical de esta gran creadora, cuyas canciones forman parte fundamental del cancionero popular venezolano. Las sentidas interpretaciones estarán a cargo de Fabiola José, Nathaly Pérez y Ana Cecilia Loyo, quienes estarán acompañadas por un ensamble de músicos integrado por Javier Marín, Edwin Arellano, Simón Barbarito, Leonel Ruiz y Enmanuel Araque.

Saberes y recreación en comunidad

Como preámbulo a esta gran fiesta musical, los asistentes podrán participar en un nutrido ciclo de talleres formativos que buscan rescatar nuestras tradiciones y fomentar la creatividad. El público podrá aprender sobre el arte de la muñequería con hojas de maíz con la maestra Yudith Abreu, la fabricación de Papagayos con Isaac Sánchez y los pasos del Joropo Yabajero de la mano de Caribay Celis. Asimismo, se sumarán espacios para la creación manual con el taller de foami dictado por Arlenys Duque, la magia de la globomagia con Anabel Valdivieso y la expresión pictórica en el taller de pintura a cargo de Manuel Rodríguez y Emiro Parra.

La jornada también contará con un despliegue de actividades recreativas diseñadas para el sano esparcimiento de la familia, incluyendo una dinámica jinkana, cama elástica para los más pequeños, pintacaritas y las tradicionales mesas de dominó para los adultos. Para completar la experiencia, se instalará una mini feria artesanal donde los creadores locales mostrarán su talento.

Todo este esfuerzo es posible gracias a la sinergia perfecta entre el Movimiento Nacional de Recreadores, Fundarte, la Alcaldía de Caracas, Indere y las Fundaciones Museos Nacionales y Red de Arte conjuntamente con la Misión Cultura, reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la cultura y el encuentro comunitario