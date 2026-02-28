Al menos 85 alumnas muertas y decenas heridas tras ataque israelí contra una escuela en Irán

En medio de la proclamada campaña estadounidense e israelí, que supuestamente busca acabar con el programa nuclear de Irán, los ataques también han alcanzado infraestructuras civiles aledañas y han causado víctimas entre la población civil, entre ellos menores de edad. Este sábado, un bombardeo israelí alcanzó una escuela primaria, provocando decenas de víctimas fatales.

Texto: Actualidad RT

El ataque, atribuido a Israel, habría ocurrido en una escuela de la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, indicó un responsable provincial citado por medios estatales. El edificio quedó completamente destruido y aún hay estudiantes atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con la última actualización de los medios locales, el saldo mortal en el colegio se elevó a 85 víctimas fatales, y se contabilizan 93 heridos. Si bien la mayoría de los fallecidos eran alumnas, también se encuentran entre ellos padres y personal docente. Las labores de identificación de los cuerpos continúan en estos momentos. Diversos medios están difundiendo imágenes del impacto en el centro educativo.

Este sábado, Israel lanzó un ataque supuestamente “preventivo” contra Irán para “eliminar amenazas”, según su Ministerio de Defensa. Horas después, Donald Trump confirmó que EE.UU. se sumó a la agresión, alegando “actividades amenazantes” iraníes. Medios locales reportan bombardeos contra los Ministerios de Inteligencia y Defensa, la oficina del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, e instalaciones nucleares, así como daños a viviendas en zonas céntricas de la capital iraní. En redes sociales circulan imágenes de la destrucción causada.

Respuesta de Irán

Teherán había advertido que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra”, al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas estaban “preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”. No obstante, expresó su disposición a mantener un “diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos”.

El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, advirtió a EE.UU. y a Israel que sus fuerzas estaban preparadas para responder a cualquier provocación.

Según sus palabras, las tropas “tienen el dedo en el gatillo, están más preparadas que nunca, listas para cumplir las órdenes y directrices del comandante en jefe, un líder más querido que sus propias vidas”, en referencia al ayatolá Alí Jameneí. Otro alto cargo militar de Irán, Ali Abdollahi, aseguró que, si la Casa Blanca opta por atacar su país, “todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses” serían “objetivos legítimos” para las Fuerzas Armadas iraníes.

Guerra de los 12 días

Esta nueva agresión contra Irán se produce apenas meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra el país persa, que desembocó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Durante la llamada Guerra de los 12 días, los objetivos del Estado hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y altos cargos, así como científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.

El enfrentamiento se intensificó con la intervención de EE.UU., que bombardeó tres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump aseguró entonces que el programa nuclear de la República Islámica había quedado “destrozado”, evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington.

Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande de EE.UU. en Oriente Medio, ubicada en Catar. El 24 de junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a las hostilidades.