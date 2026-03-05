Inauguran la 21.ª Filven Cojedes reivindicando a Hugo Chávez como gran promotor de la lectura



Prensa MPPC (05/03/26).- La ciudad de San Carlos, estado Cojedes, se vistió con los colores de la Filven para inaugurar la 21.ª edición de esta fiesta literaria en la entidad, y especialmente en conmemoración del legado como gran lector y promotor del pensamiento crítico del Comandante Eterno Hugo Chávez, a 13 años de su siembra este 5 de marzo.

Texto y fotos: Filven

En el Complejo Cultural “Mauricio Pérez Lazo” es la cita literaria, bajo el lema Leer humaniza, hasta este viernes 6, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. La Filven Cojedes celebra la diversidad cultural y promueve el libro como herramienta de liberación, concientización y preservación de la memoria histórica.

La directora general del Gabinete de Cultura del estado Cojedes, Karina Rojas, recordó que fue precisamente el líder revolucionario Hugo Chávez quien creó e impulsó la Filven en 2005. “Se hizo inmortal y era un gran referente de la promoción del libro y la lectura”, destacó Rojas al dar la bienvenida al público que llegó para honrar su memoria a través del encuentro con la palabra.

“Cojedes está llena de grandes artistas, escritores y poetas”, agregó la directora del Gabinete Estadal de Cultura, en compañía de Juan Díaz, escritor homenajeado en este capítulo regional junto a los escritores nacionales Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.

Díaz reafirmó su gran amor por Venezuela, a donde llegó procedente de España hace más de 60 años, y detalló que el país se considera como la “octava isla” por parte de los canarios, “porque no decidimos de dónde somos, y al final también pertenecemos aquí”.

La directora general del Gabinete Estadal de Cultura recorrió el recinto ferial con niños y niñas de la Escuela Primaria José Rafael Silva, quienes ofrecieron una demostración de amor por la palabra escrita en cada uno de los stands con libros visitados y bailaron al ritmo del ensamble del maestro Carlos Silva.

Entre las novedades editoriales se exponen en el stand de Librerías del Sur las publicaciones de El perro y la rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana y Biblioteca Ayacucho, editoriales adscritas al MPPC. Junto a los textos también se exhiben muestras de gastronomía local, tejidos, muñecas y demás maravillas elaboradas por cojedeños y cojedeñas.

Pabellón de los juegos y la paz

En la jornada inaugural, el pabellón infantil reunió a niños y niñas con la profesora Milagros Flores, quien reafirmó la pedagogía del amor como un instrumento para la promoción del libro durante la infancia.

El espacio, a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), contempla juegos de mesa y otros recursos didácticos para incitar a pequeños y jóvenes a la lectura. La programación incluye talleres de oralidad y cuentacuentos, payasos, títeres y otras actividades que fomentan el gusto por el libro.

Aquí también se encuentra el Muro de la Paz, un papelógrafo donde, más que firmar con su nombre, los visitantes de la feria encuentran un lienzo para escribir y expresarse por el derecho a la alegría. Esta iniciativa del MPPE, Ipasme y el Ministerio de Turismo junto al Centro Nacional del Libro como ente rector de la plataforma del libro y la lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura ratifica el lema “Leer humaniza” de la Filven.