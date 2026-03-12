Delcy Rodríguez: Que el reconocimiento de Estados Unidos sirva para que Venezuela recupere su derecho a la vida

“Yo agradezco, porque hoy la noticia es que se dio el reconocimiento legal del Gobierno de Venezuela. Eso no es el reconocimiento a una persona ni a un gobierno, es el reconocimiento de un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, en materia de salud, de educación”. La declaración anterior la pronunció este miércoles 11 de marzo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego que la Administración de Donald Trump, a través del Departamento de Estado, notificara ese mismo día al tribunal de Nueva York, que reconoce formalmente al gobierno venezolano.

Texto: Diario Vea

El mensaje de Rodríguez tuvo lugar durante una reunión del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que coordina el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y que fue reflejado en un material audiovisual, publicado por la cuenta oficial Miraflores al Momento, en la red digital X.

En su intervención destacó que «Eso para mí es lo importante, que pueda traer todo este proceso de reordenamiento, y yo digo, de normalización; que Venezuela viva un proceso porque es su derecho, Venezuela lo merece”.

En el acto hizo mención a las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. En ese sentido, dijo que «todos los días tenemos conversaciones sobre nuestros puntos de vista, y los puntos de vista del gobierno de Estados Unidos».

Resaltó que en el marco del restablecimiento de esas relaciones, Venezuela compró a Estados Unidos medicinas.

«(…) Agradezco que ahora Venezuela pueda tener relaciones comerciales; así como Estados Unidos nos compra petróleo, oro, nosotros podamos comprar medicinas, equipamiento, y que eso sirva para recuperar el sistema de salud», manifestó.

Vale recordar que EEUU, impidió durante más de una década a Venezuela, comprar insumos médicos y medicinas, así como piezas y partes para equipos de la salud. En los años de la pandemia por Covid 19, la arremetida yanqui contra el país se incrementó, impidiendo a la nación adquirir vacunas contra el virus, como denunciaron ese año en diversas oportunidades voceros del gobierno nacional, entre ellos el jefe de Estado Nicolás Maduro, secuestrado desde el 3 de enero de 2026 en EEUU, luego que tropas yanqui bombardearan zonas pobladas de Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua.

En su mensaje de este miércoles 11 de marzo, Rodríguez manifestó: “Así que ese reconocimiento lo escuchamos con humildad, con modestia, como país, para que podamos seguir avanzando en unión nacional. Ahí sí llamo a la unión nacional; no es el tema de un partido, no, la campaña debe ser una campaña por Venezuela, por la salud de Venezuela, la salud política, la salud económica, la salud social, y aquí todas las organizaciones van a tener cabida”, exhortó con fuerza a los diversos sectores de la sociedad presentes en la reunión del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Delcy Rodríguez fue juramentada por la Asamblea Nacional (AN) como presidenta encargada el 5 de enero, cumpliéndose de esta forma la decisión emanada dos (2) días antes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la designó a cumplir con dicha responsabilidad, ante el secuestro del jefe de Estado constitucional, Nicolás Maduro.

Públicamente Rodríguez ha ratificado que el presidente constitucional y legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro Moros. De hecho, fue una de las respuestas contundentes que ofreció la mandataria encargada, a la cadena estadounidense NBC, quien la entrevistó en Caracas, y cuya difusión del material se hizo viral el jueves 12 de febrero.

Reconocimiento previo

El sábado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, cedió y reconoció al gobierno legal de Venezuela que lidera el jefe de Estado constitucional, Nicolás Maduro Moros, secuestrado desde el 3 de enero en suelo yanqui, y que debido a estas circunstancias desde ese día, lidera como mandataria encargada, Delcy Rodríguez Gómez.

«Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente», afirmó ese 7 de marzo, durante su discurso en la cumbre Escudo de las Américas, que se celebra en Florida.

De esta forma, Trump rectifica la decisión que tomó en enero de 2019, durante su primer gobierno (2017-2021), cuando su Administración impuso y decidió reconocer a Juan Guaidó como supuesto presidente de la República, obligando al jefe de Estado constitucional, Nicolás Maduro, a romper relaciones diplomáticas con EEUU.

Ese mismo 7 de marzo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, saludó el reconocimiento que hizo el mandatario estadounidense, Donald Trump, al gobierno constitucional de Venezuela.

«Presidente @RealDonaldTrump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país», escribió Rodríguez, tanto en su cuenta en el canal Telegram como en Instagram.

Previo y durante su regreso al poder nuevamente el 20 de enero de 2025, el republicano mantuvo una política agresiva contra el gobierno de Maduro. En esa línea, el 3 de enero de 2026, Trump ordenó que tropas estadounidenses bombardearon zonas pobladas de Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua, asesinando a su paso a más de 100 personas. Los invasores yanquis ejecutaron además el secuestro del mandatario constitucional Nicolás Maduro, y de su esposa y diputada a la Asamblea Nacional (AN), Cilia Flores. En el ataque contra la nación, usaron un arma sin precedente, tipo sónica, a la que Donald Trump denominó, el 24 de enero, como el “The Discombobulator” (El Desconcertante).

El jueves 5 de marzo el gobierno nacional anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Estados Unidos; lo hizo a través de un comunicado emitido por la Cancillería. La nación del norte hizo lo propio con un texto divulgado en la web, del Departamento de Estado. «Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela, han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Esta medida facilitarán nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela», rezaba parte del texto.

Un día después, la mandataria encargada recordó que el 8 de enero, día en que se rindió homenaje a los héroes y heroínas caídos en combate el 3 de enero durante la invasión y bombardeo que ejecutaron tropas gringas en zonas del país, ella expresó que resolverían las diferencias históricas con EEUU por la vía diplomática.