Este viernes

El Colibrí del Chiquero, proyecto musical de Sandino Primera, se presentará en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera 🗓

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El próximo viernes 20 de marzo, los espacios de la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera, se convertirán en el escenario principal para recibir la sonoridad profunda y comprometida de El Colibrí del Chiquero, el más reciente proyecto musical del cantautor venezolano Sandino Primera.

Texto: Prensa MPPC

Esta propuesta artística se aleja de los convencionalismos para ofrecer un recorrido musical que rescata la esencia de la identidad venezolana, fusionando la poesía cotidiana con ritmos que invitan tanto a la reflexión como a la celebración de nuestras raíces.

La jornada contará con un brillo especial gracias a la participación de la cantante Litzel Marú, cuya voz y sensibilidad se unirán a la propuesta de Sandino para ofrecer una tarde cargada de emotividad y calidad interpretativa.

Sandino Primera - Merece Luchar (Videoclip Oficial)
Ver este vídeo en YouTube.

Este encuentro, enmarcado en la gestión cultural de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, reafirma el compromiso con la visibilización de nuestros creadores y el fortalecimiento de los espacios para el disfrute del arte nacional en el corazón histórico de la capital.

La invitación es para toda la comunidad y a los amantes de la buena música a disfrutar de esta presentación el próximo viernes 20 de marzo, a las 4:00 p.m., en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera, Cuartel San Carlos, ubicado al lado del Panteón Nacional en la parroquia Altagracia. Será una oportunidad única para reencontrarnos con nuestra cultura en un ambiente de cercanía y hermandad.

El viernes 20 de marzo de 2026
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