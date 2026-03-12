Realizarán jornada de formación sobre tradiciones de Anzoátegui, Bolívar y Yaracuy 🗓

Con el objetivo de celebrar la identidad nacional, el próximo sábado 14 de marzo, se realizará una jornada de formación sobre ritmos tradicionales venezolanos en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (Cuartel San Carlos), a cargo del Movimiento de Cultores Identidad y Tradición del Pueblo.



Texto: Luis Rebolledo

La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, tendrá lugar de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y se proyecta como un encuentro donde el ritmo y la historia se entrelazan para fortalecer el sentido de pertenencia del pueblo.

En esta ocasión, los asistentes tendrán el privilegio de sumergirse en la riqueza cultural de tres estados venezolanos, A través de la sabiduría de:

La maestra cultora e investigadora Clara Lunar, del estado Anzoátegui, explicará y enseñará las Diversiones Orientales, el Mare-Mare Kariña, el joropo oriental y la pieza “El Catire”.

La maestra de tradición Joglys Lira, del estado Bolívar, quien disertará sobre el calipso, la guasa y el joropo guayanés.

La maestra cultora Elizabeth Ramírez, representante del estado Yaracuy, enseñará la elegancia de la polka criolla, la bomba, el fandanguillo y su particular interpretación del joropo.

Cada manifestación será abordada desde una metodología integral que contempla referencias históricas, ubicación geográfica, indumentaria, estructura musical, además de la práctica de pasos y figuras.

Esta iniciativa responde de manera directa al Vértice 3 de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida: Educación para las Culturas de Venezuela, el cual se enfoca en la transmisión generacional de conocimientos ancestrales.