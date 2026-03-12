Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (Cuartel San Carlos)

Realizarán jornada de formación sobre tradiciones de Anzoátegui, Bolívar y Yaracuy 🗓

 • 0 Comentarios

Con el objetivo de celebrar la identidad nacional, el próximo sábado 14 de marzo, se realizará una jornada de formación sobre ritmos tradicionales venezolanos en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (Cuartel San Carlos), a cargo del Movimiento de Cultores Identidad y Tradición del Pueblo.

Texto: Luis Rebolledo

La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, tendrá lugar de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y se proyecta como un encuentro donde el ritmo y la historia se entrelazan para fortalecer el sentido de pertenencia del pueblo.

En esta ocasión, los asistentes tendrán el privilegio de sumergirse en la riqueza cultural de tres estados venezolanos, A través de la sabiduría de:

  • La maestra cultora e investigadora Clara Lunar, del estado Anzoátegui, explicará y enseñará las Diversiones Orientales, el Mare-Mare Kariña, el joropo oriental y la pieza “El Catire”.
  • La maestra de tradición Joglys Lira, del estado Bolívar, quien disertará sobre el calipso, la guasa y el joropo guayanés.
  • La maestra cultora Elizabeth Ramírez, representante del estado Yaracuy, enseñará la elegancia de la polka criolla, la bomba, el fandanguillo y su particular interpretación del joropo.

Cada manifestación será abordada desde una metodología integral que contempla referencias históricas, ubicación geográfica, indumentaria, estructura musical, además de la práctica de pasos y figuras.

Esta iniciativa responde de manera directa al Vértice 3 de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida: Educación para las Culturas de Venezuela, el cual se enfoca en la transmisión generacional de conocimientos ancestrales.

El sábado 14 de marzo de 2026
Agenda Cultural Noticias

Conmemoran en la Casa de la Libertad y la Cultura “Alí Primera” el 51 aniversario de la fuga del cuartel San Carlos

enero 19, 2026

Presidente Maduro entregó el Cuartel San Carlos a la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida

octubre 27, 2025

Conmemoraron 50 años de la fuga del Cuartel San Carlos

enero 19, 2025

A 50 años de la fuga del Cuartel San Carlos

enero 18, 2025

Festival de Parranderitos y Gaiteritos llevó la navidad al Cuartel San Carlos (+Fotos)

diciembre 14, 2024

Voces venezolanas se unieron en el “Concierto de Navidad por Palestina” en el Cuartel San Carlos

diciembre 13, 2024

Grandes figuras invitan al Concierto de Navidad Palestina este jueves

diciembre 11, 2024

Asiste al Encuentro de Parranderitos y Gaiteritos este viernes en el Cuartel San Carlos

diciembre 11, 2024

Voces Risueñas de Carayaca, Vasallos de Venezuela, RTF Ensamble y Ana Loyo llevaron la navidad al Cuartel San Carlos

diciembre 9, 2024
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios