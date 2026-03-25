Ministro Raúl Cazal: “La cultura venezolana es clave para la paz, la identidad y la conciencia del pueblo”

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó el papel fundamental de la cultura como herramienta para la convivencia, la paz y la reafirmación de la identidad nacional. Así lo manifestó este martes 24 de marzo durante una entrevista en el programa “Los mediodías” en La Iguana.Tv.

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo) / Foto: La Iguana TV

Cazal resaltó el trabajo desarrollado para fortalecer la conciencia del pueblo venezolano en torno al proceso revolucionario y su identidad cultural. “La cultura venezolana es clave para la paz, la identidad y la conciencia. Hemos trabajado para que nuestro pueblo tenga la conciencia clara de porqué estamos en revolución, y por un pueblo que quiere esperanza, que es libre y se siente orgulloso de su identidad en la gran diversidad que tiene de las culturas”, expresó.

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En ese sentido, subrayó la importancia de visibilizar las expresiones culturales y artesanales venezolanas dentro y fuera del país. “Nosotros tenemos que mostrar nuestras culturas a través de esos bienes culturales y artesanales para poder tenerlos no sólo en Venezuela sino en el mundo entero”, explicó, al tiempo que detalló el proceso de industrialización de estos productos bajo la instrucción de la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez.

Asimismo, el ministro Cazal también reiteró el rechazo del sector cultural al fascismo, enfatizando el rol del arte en la construcción de la paz. “Nosotros luchamos es contra del fascismo. Quien genera odio no está haciendo cultura ni arte, sino instigando a la muerte. Debemos contribuir a que exista una convivencia entre todos para la paz del país, aportando por el futuro de nuestros hijos e hijas. Nuestro papel es contribuir para que toda la diversidad cultural que se da en el país, en sus diferentes expresiones, puedan vivir en su día a día sin ningún condicionamiento”, dijo.

Durante la entrevista, el titular de Cultura destacó la madurez política del pueblo venezolano frente a escenarios adversos. “La cultura del fascismo no es parte de nuestra vida, estamos trabajando en función de tener un país en paz, y a pesar del bombardeo del pasado 3 de enero el pueblo venezolano se mantiene con una gran conciencia y madurez política”, señaló.

Desarrollo de políticas culturales en el campo editorial

Por otra parte, en materia editorial, Cazal enfatizó la promoción de la lectura como una política clave para el desarrollo cultural del país. “Tenemos la convicción de cuanto más lean las personas tendremos muchas más editoriales, seguimos haciendo un trabajo de promoción de la lectura, y entregando libros a los jóvenes que por el bloqueo económico hemos dejado de producir o adquirir, lo importante es lograr que no se pierda la lectura y hacer que nuestros jóvenes tengan contacto con el libro y apartir de ahí tener una adicción positiva por la lectura. Queremos incitar a la lectura y sacarlos de los espacios nocivos de las redes sociales”, detalló.

Agregó que la literatura contribuye a una mayor comprensión de la realidad. “A través de nuestras narrativas y literaturas podemos tener personas mucho más conciente de su realidad”, manifestó.

Sobre el panorama editorial venezolano para los tiempos venideros, Cazal resaltó la diversidad y libertad creativa que poseen sus autores. “La realidad editorial Venezolana es muy variada, como hay libre albedrío a nadie se le obliga qué tienen que escribir, por tanto el hecho creativo es prácticamente innato a la imaginación de cada quien con sus formas de ver el mundo. Nuestra literatura tiene una gran variedad de temas”.

Entretanto, el ministro abordó iniciativas para fortalecer el acceso a la cultura, incluyendo la ampliación de oportunidades para investigadores, creadores y autores, así como la realización de bienales y concursos literarios que evidencian la capacidad creativa del pueblo venezolano.

En cuanto al sector audiovisual, mencionó el impulso a la producción cinematográfica nacional, y evidenció la realización de 27 películas venezolanas con calidad de exportación, como parte de una política orientada a posicionar el cine nacional en escenarios internacionales.

Durante la conversación, el titular de la cartera cultural también valoró su relación de más de cuatro décadas con el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que exigió su regreso al país tras su ilegal secuestro. “Nuestro Presidente se está enfrentando al imperio más vil y poderoso de todos los tiempos”, afirmó.

Al cierre, Cazal reflexionó sobre su designación como ministro, asegurando que se trata de un compromiso colectivo. “No se trata de un cargo que hemos buscado, sino un compromiso por trabajar en equipo, en función de nuestra identidad. Entendemos que tenemos muchas cosas por hacer, tenemos debilidades y fortalezas, y nuestra mayor fortaleza es la esperanza. Tenemos que hacer un trabajo excepcional”, finalizó.