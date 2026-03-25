“Este premio es también para el pueblo de Carayaca”: Loreley Pérez y las Voces Risueñas reciben el Premio Nacional de Cultura 2025

La directora de las legendarias Voces Risueñas de Carayaca, Loreley Pérez, conversó con el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM sobre el significado del Premio Nacional de Cultura 2025 en la mención Glorias Artísticas de Venezuela, galardón que recibió el pasado 20 de marzo en la Galería de Arte Nacional. La también nueva Gloria Artística del país destacó que el reconocimiento no es solo para el grupo, sino para todos los que han formado parte de sus 75 años de historia y para el pueblo de Carayaca que los ha sostenido.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Redes Sociales

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En una entrevista cálida y cargada de emoción, en el noticiero Cultura al Día**, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM y conducido por la periodista Angie Vélez, recibió vía telefónica a Loreley Pérez, directora de las emblemáticas Voces Risueñas de Carayaca, agrupación que el pasado 20 de marzo de 2026 fue distinguida con el Premio Nacional de Cultura 2025 en la mención Glorias Artísticas de Venezuela .

La ceremonia de entrega se realizó en la Galería de Arte Nacional (GAN) de Caracas, presidida por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acompañada por el ministro de Cultura, Raúl Cazal, en el marco de la celebración del Día Nacional del Artesano y la Artesana . Este galardón representa uno de los más altos honores que otorga el Estado venezolano para exaltar la trayectoria, excelencia y aporte de cultores y cultoras nacionales .

Un reconocimiento que trasciende al grupo

Consultada sobre qué siente el corazón de una cultora al saber que su labor es hoy patrimonio nacional, Loreley Pérez fue enfática en señalar la naturaleza colectiva del reconocimiento. “Yo lo recibí como directora, pero es no solamente el reconocimiento del trabajo del grupo y de lo que se ha hecho durante estos 75 años de labor ininterrumpida, sino también la alegría y el nexo y la conexión con el pueblo de Carayaca”, expresó.

“Voces Risueñas —agregó—, mucha gente ha pasado por Voces Risueñas, para ellos también es este premio. Porque el pueblo de Carayaca casi todos, en estos 75 años, ha pasado muchísima gente por el grupo. Este premio es también para ellos, es para el pueblo de Carayaca”. Esta declaración resuena con el espíritu de los Premios Nacionales de Cultura, que buscan reconocer no solo trayectorias individuales sino también contribuciones significativas a los procesos socioculturales del país.

El significado de las Glorias Artísticas de Venezuela

La mención Glorias Artísticas de Venezuela, que recibieron las Voces Risueñas, es un reconocimiento especial dentro de los Premios Nacionales de Cultura. En la edición 2024-2025, esta categoría fue otorgada a figuras como Leonel Durán, Estelita del Llano, Juan Manuel Laguardia “Fullchola”, Leonor Fuguett, David H. Cedeño, Chucho Acevedo, Nery Jhonson y Guillermo E. González Briceño . Al sumarse a esta lista, Loreley Pérez y las Voces Rizoñas se inscriben en la historia de la cultura venezolana junto a otros grandes exponentes.

Consejos para las nuevas generaciones

En un momento de la entrevista, Loreley Pérez se dirigió a los jóvenes que ven en la cultura una forma de vida. Su mensaje fue claro y directo: “Es simplemente involucrarte de corazón, con alma, vida y corazón a lo que son nuestras tradiciones, lo que son las manifestaciones tradicionales venezolanas en todos los lugares de Venezuela”.

La directora aprovechó para destacar la riqueza y diversidad cultural del país. “Somos un país riquísimo en expresiones culturales —afirmó—. El cuatro, por ejemplo, en el oriente se toca distinto al cuatro en Carayaca, de los aguinaldos, y al cuatro en Occidente. Los tambores, todos los tambores, a San Juan cada uno es una manera distinta de tocar. Para los jóvenes es un reto, yo digo que se lo planteen como reto de vida para su formación”.

La responsabilidad de ser patrimonio nacional

Loreley Pérez también reflexionó sobre la responsabilidad que conlleva recibir un reconocimiento de esta magnitud. “No creas que es fácil sentir que somos patrimonio y sentir que ahora somos Premio Nacional de Cultura. Es decir, más que una alegría y un regocijo, un goce que sentimos, es una responsabilidad muy grande, porque sentimos que tenemos que demostrar a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes, por qué somos reconocidos como tal”.

Próximas actividades

La directora adelantó que están organizando una actividad formal para celebrar el galardón junto a su comunidad, aunque aún no hay una fecha definida. “La estamos organizando porque, afortunadamente, hemos tenido el beneficio de ser reconocidos nacional e internacionalmente y sentimos que este es un premio muy especial”, señaló, indicando que próximamente compartirán los detalles para su difusión.

Los Premios Nacionales de Cultura 2025

El Premio Nacional de Cultura 2025 fue convocado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura entre septiembre y diciembre de 2025, bajo la dirección del entonces ministro Ernesto Villegas . Podían postularse creadores con al menos 20 años de trayectoria comprobada en disciplinas como arquitectura, artes plásticas, artes escénicas, literatura, música, danza, cine, fotografía, cultura popular y saberes tradicionales, entre otras .

Entre los ganadores de las distintas menciones anunciados en febrero de 2026 se encontraban Efraín “Chepín” López (Artes Plásticas), Armando J. Sequera (Literatura), Víctor “Papiro” Armas (Música), Miguel Issa (Danza) y Yorlando Conde (Teatro), entre otros .

Una historia de 75 años

Las Voces Risueñas de Carayaca son una de las agrupaciones tradicionales más longevas y emblemáticas de Venezuela. Originarias del estado Vargas, han dedicado siete décadas y media a la preservación y difusión de los aguinaldos, parrandas y expresiones musicales típicas de la región central del país. Su labor ha sido fundamental para mantener vivas las tradiciones navideñas y la identidad cultural de Carayaca y sus alrededores.

“Además de los aguinaldos y la parranda, que fue como nacimos como grupo —explicó Pérez—, también hemos hecho un trabajo de aprendizaje, de conocimiento, de contacto con todas las manifestaciones: cómo se cantan, cómo se bailan, cómo se ejecutan los instrumentos”. Este compromiso con la investigación y transmisión de saberes es precisamente uno de los criterios que el jurado del Premio Nacional de Cultura valora al reconocer las trayectorias artísticas .

La entrevista concluyó con un emotivo intercambio entre Loreley Pérez y la conductora Angie Vélez, quien recordó que en diciembre pasado el equipo de Alba Ciudad visitó personalmente a las Voces Rizoñas. “Esta es otra manera de difundir lo nuestro”, expresó Pérez. “Me encanta que eso se haga, muchas gracias por esta oportunidad”.

Con este reconocimiento, las Voces Risueñas de Carayaca se suman al selecto grupo de cultores que han recibido el más alto galardón que entrega el Estado venezolano a sus artistas, consolidando su lugar en la memoria histórica y cultural de la nación.