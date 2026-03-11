Tyburcio: “Soy la voz de los cerros de Caracas”: Rap con identidad y conciencia social desde La Vega

En el marco de la celebración del Día Nacional del Rap, en el noticiero Cultura Al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 fm, conducido por la periodista Angie Vélez, recibió en cabina a Tyburcio, reconocido rapero, activador cultural y defensor de la “República Cultural de La Vega“, para conversar sobre dos grandes temas: la cuarta edición de la Expo Rap Venezuela y el estreno de su octavo disco, un tributo conceptual al salsero caraqueño Carlos “Tabaco” Quintana.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) /Entrevista: Angie Vélez /Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

¿Quién es Tyburcio?

Con más de treinta años de trayectoria en el movimiento hip hop venezolano, Tyburcio se define como “pana tuyo, defensor de tu sonrisa, militante de la alegría y un soñador de la República Cultural de La Vega”. Su historia ha estado ligada al activismo cultural y a la promoción del rap con conciencia, participando en diversos eventos y homenajes a lo largo de su carrera, y siendo reconocido como un auténtico representante del hip hop con identidad venezolana .

Expo Rap Venezuela: más que un evento, una escuela

La Expo Rap Venezuela celebrará su cuarta edición durante tres días: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde, en el Bulevar de La Vega y el Teatro Alí Gómez García. La entrada será “tu buena vibra y dos lochitos”.

Lo que hace especial a esta edición es que el evento se ha transformado en una escuela. Tyburcio explicó que no se trata solo de un festival, sino de un espacio para formar a nuevas generaciones en los oficios del espectáculo:

“Nos hace falta gente que haga eventos, que se apropie de los espacios, de las herramientas, de los oficios del espectáculo y empiecen a hacer eventos que no haga falta ningún ente externo, sino que ellos desde sus propias realidades y con sus propios recursos empiecen a hacer sus eventos y nosotros estamos allí para enseñarles lo que sabemos”.

Dentro de las entrañas creativas de la Expo Rap han nacido proyectos que ya caminan solos, como “Hip Hop Hecho por Mujeres” , una iniciativa que actualmente es gestionada por sus propias protagonistas y que busca visibilizar y empoderar a las mujeres dentro del género, creando espacios para la expresión femenina en un ámbito históricamente masculinizado.

Además, la Expo Rap ha impulsado talleres infantiles de hip hop que comenzaron en La Vega y ahora se extienden a San Agustín, Alta Gracia y La Cota 905, llevando los valores del movimiento a las nuevas generaciones.

Un disco conceptual: El tributo a Tabaco Quintana

Uno de los anuncios más esperados de la entrevista fue la confirmación del octavo disco de Tyburcio, un proyecto que ha estado “engavetado” por varios años y que finalmente verá la luz. Se trata de un tributo al salsero caraqueño Carlos “Tabaco” Quintana, cofundador del Sexteto Juventud, una leyenda de la salsa de los años 70 y 80 en Caracas.

Este trabajo, que ya había sido explorado por Tyburcio en producciones anteriores como “Una sola bandera” de 2015, donde homenajeaba a Tabaco con adaptaciones de sus temas más emblemáticos , ahora cobra una nueva dimensión. El disco cuenta con pistas musicales creadas por “un tal Yupi” (Yahirber), un beatmaker venezolano, y ha recibido la bendición de la familia de Tabaco: “Por fin hablé con uno de los familiares directos de Tabaco Quintana, que es su hija Milagros, y le gustó”.

La propuesta va más allá de lo musical. Tyburcio explicó que se trata de “ocho temas que se hilvanan” , generando un performance que han desarrollado como un musical teatral, con aspiraciones de llevarlo al cine:

“Es un disco conceptual, es un musical, porque aparte de ser una propuesta musical, obviamente, son ocho temas que se hilvanan y entonces se generó allí un performance, un musical teatral y que lo queremos llevar a cine. Es un disco que tiene otras dimensiones y que es multiartístico, no es nada más la música, sino todo el compendio de artes o de expresiones artísticas que conlleva”.

En el proyecto participan artistas como El Llanero Eléctrico (cantante de Toberías) y DJ Suart, quienes han trabajado en Tuna Music para dar vida a esta fusión entre la salsa de los setenta y ochenta caraqueña y el rap actual.

El significado del Día Nacional del Rap

El 11 de marzo se celebra en Venezuela el Día Nacional del Rap, fecha establecida en honor a Canserbero, considerado por la revista Rolling Stone como “el rapero más grande del rap en español de todos los tiempos” . Sobre esta conmemoración, Tyburcio compartió una reflexión generacional:

“Nosotros, los que llevamos ya un tiempo en esto, vimos crecer a Canserbero. Respetamos y sabemos valorar el alcance que ha tenido, que tiene y que tendrá su música. Después de su trágico partir de este mundo, la música de él llegó mucho más lejos y sé que va a llegar muchísimo más lejos. Eso indudablemente le ha abierto las puertas a muchos otros raperos venezolanos. Ha posicionado el rap a nivel mundial”.

Sin embargo, el rapero también mencionó que existen debates dentro del movimiento sobre la fecha. Algunos sectores habían propuesto que el Día Nacional del Rap se celebrara en honor a Perucho Conde, humorista y poeta venezolano que en 1980 grabó “La cotorra criolla”, considerada la primera canción de rap en español en América Latina . Perucho Conde, fallecido en 2023 a los 89 años, dejó un legado fundamental como pionero del género en el país . Tyburcio aclaró: “No estoy en contra de que hayan puesto la fecha en honor a Canserbero. Respeto. Para algunos de nosotros significa muchísimo Perucho, pero para toda esta juventud que ni siquiera conoce a Perucho, es más significativo Canserbero”.

El hip hop como herramienta de transformación social

Consultado sobre el papel del hip hop en la reconstrucción del tejido social venezolano, Tyburcio fue enfático en que todo depende del enfoque del exponente:

“Si el exponente utiliza el hip-hop como herramienta pedagógica, de verdad que va a tener allí una ventana, va a tener allí una exposición inmensa de valores y de principios que puede implementar. Si su rap, su hip-hop, está distorsionado, de verdad que no está haciendo ningún aporte a la sociedad, como sé que hay en todos los géneros”.

Recordó que el género rap nació precisamente como una herramienta para comunicarse con el mundo, como vehículo de denuncia y defensa. “Es tremenda herramienta, siempre lo va a ser, si nuestra meta es utilizarlo como herramienta pedagógica y andragógica”.

Esta visión coincide con iniciativas como “Hip Hop con Propósito” o “Cultura Lírica”, proyectos que han buscado en los últimos años formar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, enseñándoles no solo los elementos del hip hop sino también herramientas para profesionalizar su carrera y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Un mensaje en lírica

Al cierre de la entrevista, Tyburcio compartió una de sus letras, un poema que refleja su identidad y su arraigo:

– Yo soy la voz de los cerros de Caracas.

– Soy tambor, soy arpa, cuatro y maracas.

– Ese pobre que sigue pidiendo libertad en su choza.

– Soy de Maria Lionza, Guaicaipuro, la India Rosa,

– del negro Primero y la negra Hipólita amamantando a quien libertó la mitad de Latinoamérica.

– Soy esa patria que abrió sus puertas al mundo entero, aunque muchos nunca se lo agradecieron.

– Soy el bravo pueblo, nieto de la vieja Petra, criado jugando yoyo, corrufeo y metra,

– quien lleva Venezuela bajo su piel y que me hable mal de ella en mi cara, le parto la… de él.

– Soy un hijo fiel de la patria buena, que vibra, que siente, que lucha y resuena.

– Y aunque el destino me haya llevado a tierras ajenas, Venezuela nunca dejó de correrme por las venas.

Sobre este texto, explicó que lo compuso cuando estaba fuera del país: “Por más que uno se vaya, siempre Venezuela está. Uno se puede ir de Venezuela, pero Venezuela no se va de uno”.

Invitación y contacto

Tiburcio extendió una invitación a toda la comunidad a participar en la Expo Rap Venezuela y a seguir las redes sociales del movimiento. Para contactarlo, pueden hacerlo a través de WhatsApp al 0416-418-5821 o en Instagram como @ExpoRapVZLA y @tybuVZLA.

“Las puertas están abiertas”, concluyó, reafirmando su compromiso con la cultura y con el hip hop como herramienta de transformación social.