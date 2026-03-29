Trujillo se consolida como territorio para el pensamiento crítico con la Filven

Lectores, promotores de libro y creadores se congregaron en la Plaza Bolívar y la histórica Casa de los Tratados Bolívar y Sucre, en la capital del estado Trujillo, para reafirmar a la entidad andina como un espacio estratégico para el fomento del saber y la defensa de la identidad nacional con la clausura de la 21.ª Filven.

Prensa Cenal

En esta edición, se reafirmó el compromiso del estado con la promoción de la lectura y las artes en un despliegue de trujillanidad que honra el lema central de esta edición: “Leer humaniza”.

En la Plaza Bolívar, el público disfrutó de la puesta en escena de agrupaciones como Rouse Dance, Danza Mis Primeros Pasos, la Escuela de Arte Segundo Joaquín Delgado, Alcaldía Danzas Ikake y los Niños Bolivarianos del Municipio Trujillo. En este contexto, Temístocles Cabezas Morales, autoridad única de cultura en Trujillo, resaltó que este espacio es del pueblo y que, bajo la premisa de privilegiar los libros sobre las pantallas, se busca fortalecer el compromiso ciudadano a través del pensamiento.

De forma simultánea, en la Casa de los Tratados Bolívar y Sucre, se desarrolló el seminario “Leer humaniza: Encuentro con la palabra”. Allí, Wilfrido González, homenajeado regional de la feria, encabezó la narración oral de “Susurros de papel y voz”, pieza donde se defiende el amor como motor para formar lectores.

Asimismo, la ingeniera Ingri Briceño abordó la identidad y práctica del lenguaje mediante la Colección Bicentenaria, al definirla como una herramienta de soberanía para que las familias encuentren en la lectura una vía que fomente los valores humanos desde sus hogares.

A este bloque de saberes se sumó la joven Dionela Kadleym Ruza Vásquez, ganadora del 1er Concurso juvenil de literatura “Teresa de la Parra”, quien recitó su poema “Cantares”, una obra de rima social nacida bajo la guía de la Escuela Nacional de Poesía.

Poesía en clave femenina

La jornada final de la Filven Trujillo cerró con el recital “Voces de Mujeres”. En este espacio, Arsenia Mello presentó el poemario “Vuelo de vida”, de Laura Acosta, y se efectuó el performance “Mujer, territorio de la poesía”, a cargo de Marianela Balestrini, amenizado por el Ensamble Marcos Cabrera.

La Filven Trujillo tuvo como homenajeados regionales a los escritores Wilfrido González y Diana Rengifo. En el ámbito nacional, rindió tributo a Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Gonzalo Fragui, Marc de Civrieux y Juan Calzadilla.

Durante tres días, la feria ofreció al pueblo trujillano una experiencia integral con 13 stands editoriales, el Pabellón infantil “La tarea de Perucho”, artesanía y gastronomía.

Esta fiesta literaria, desplegada simultáneamente en los estados Guárico y Monagas, fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Centro Nacional del Libro (Cenal) y los gabinetes estadales de cultura, y autoridades regionales, un trabajo colectivo que reafirma a Venezuela como un territorio donde el libro es uno de los principales puntos de unión entre la población.